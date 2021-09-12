تذبذب في أسعار النفط العالمية بعد ارتفاعها خلال أسبوع

شهدت أسعار النفط تذبذبًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، والتي شهدت الأسعار خلاله ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، وأغلقت تعاملات أسعار النفط خلال نهاية التعاملات الجمعة الماضية على ارتفاع في الأسعار.

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2% لخام غرب تكساس الأمريكي

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% لخام غرب تكساس الأمريكي وخام برنت، حيث ارتفعت الأسعار مدعومة بتوقعات بتراجع الإمدادات في الولايات المتحدة نتيجة الإعصار أيدا.

وأظهرت أرقام مخزونات الخام الأمريكي هذا الأسبوع انخفاض المخزونات إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2019.

وارتفعت أسعار خام برنت خلال نهاية تعاملات الجمعة بنسبة +2.06% ليسجل إلى 72.92 دولار، وسجل خام غرب تكساس الأمريكي 69.72 دولار بارتفاع نسبته2.32%.

وحصلت أسواق النفط والأسهم أيضا على دفعة من أنباء مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ. وقال محللون إن المكالمة عززت الآمال في علاقات أكثر دفئا والمزيد من التجارة العالمية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إنَّه من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 200 ألف برميل يوميًا في عام 2021 إلى 11.08 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أنَّ إعصار إيدا يجب أن يفرض انخفاضًا أكبر من توقعاته السابقة بهبوط قدره 160 ألف برميل في اليوم.

جمال القليوبي: الفترة الحالية تشهد تذبذبًا في الأسعار

وفي هذا الإطار، قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ البترول والطاقة في الجامعة الأمريكية، إن الفترة الحلية ستشهد تذبذبا في أسعار النفط بسبب الأحداث التي حدثت وأثرت على إمدادات النفط.

وأضاف أنَّ انخفاض أعداد الحفارات العاملة في خليج السويس أثرت بشكل ملحوظ على كميات النفط التي يتمّ توريدها، حيث انخفضت كميات النفط المعروضة والتي يتمّ تخزينها مما تسبب في تذبذب الأسعار.