ضبط 5 أبناء عذبوا والدتهم لإجبارها على بيع أملاكها: «اتجوزت بعد أبونا»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات الإخبارية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحت عنوان «5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميراث»، ويتضمن تضرر سيدة من أبنائها في منطقة العمرانية بالجيزة، بإجبارها على وضع بصمتها في عقود بيع وشراء ممتلكاتها من المنزل.

أكرهوها على توقيع عقد بيع ممتلكاتها

وبالفحص تبين أنه ورد بلاغا لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات وجروح سطحية وسحجات بالجسم، يفيد بقيام أبنائها الخمسة، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب محدثين إصابتها وإكراهها على توقيع عقد بيع ممتلكاتها والاستيلاء على هاتفها المحمول.

تزوجت بعد وفاة والدهم

وعقب تقنين الإجراءات وباستدعاء أنجالها، حضر ثلاثة منهم، وبمواجهتهم قرروا بأن والدتهم تزوجت من آخر بعد وفاة والدهم، وكانت ترغب الإقامة معهم بذات المنزل، الأمر الذي أثار حفيظتهم وقاموا بطردها من المنزل، وبتاريخ الواقعة حضرت المجني عليها وحاولت الإقامة بالمنزل، ولدى رفضهم قامت بالصياح فتعدوا عليها وأخرجوها بالقوة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.