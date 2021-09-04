«مسن» يضرم النار في زوج شقيقته بسبب الميراث بالمنصورة

لقي «مسن» مصرعه حرقاً في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بعد أن سكب عليه شقيق زوجته مادة مشتعلة «بنزين» وأشعل فيه النار، وأغلق عليه الباب، حتى يتأكد من مصرعه، إلا أن بعض الأهالي قاموا بنقل المجني عليه إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتمكنت مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم عقب هروبه، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتبين أن خلافات بينهم بسبب الميراث.

ورود بلاغ بوفاة مسن متأثراً بإصابته بحروق

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة أول المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول شخص مسن يعاني حروقاً في مختلف أنحاء جسده، وتوفى فور وصوله للمستشفى، وجرى نقل جثته إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت مباحث قسم شرطة أول المنصورة، بقيادة المقدم أحمد شبانة، رئيس مباحث القسم، إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع «رضا عوض خطاب»، 65 سنة، بالمعاش.

المتهم سكب بنزين على المجني عليه وأشعل فيه النار

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «عبد الحكيم أ. أ.»، 65 سنة، ومقيم بشارع «الخلا» بمدينة المنصورة، ودلت التحريات على أن المتهم تشاجر مع المجني عليه، وضربه بقطعة حديد ثم سكب عليه بنزين وأشعل فيه النار، وأغلق الباب من الخارج وفر هارباً.

وانتبه الجيران إلى وجود النار، فدخلوا البيت، وأخرجوا المصاب ونقلوه إلى مستشفى المنصورة الدولي لإنقاذه، إلا أنه توفى متأثراً بالحروق الموجودة به، وتم إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت مباحث قسم أول المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لوجود خلاف على الميراث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.