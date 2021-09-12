«السياحة» تنظم ندوة توعوية لأصحاب البازارت والمتعاملين مع زوار الأقصر

نظمت وزارة السياحة والآثار، ندوة توعوية لأصحاب البازارات والمتعاملين مع السياح بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وذلك لرفع الوعي السياحي والأثري لديهم وتأهيلهم وتدريبهم على مفهوم الخدمات السياحية وكيفية التعامل مع الزائرين.

وقالت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشؤون التدريب، إن هذه الندوة التوعوية تأتي فى إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العنصر البشري من المتعاملين مع الزائرين من المصريين والسائحين على مستوى الجمهورية، وذلك تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار، للارتقاء بكفاءة العنصر البشري وبمستوى الخدمات السياحية المقدمة للزائرين.

وأضافت أنه سيجري خلال الفترة المقبلة، تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية لتدريب العاملين بالمتاحف والمواقع الأثرية ضمن برنامج «سفراء السياحة».

وحضر الندوة عدد كبير من أصحاب البازارات والمتعاملين مع السائح بمدينة إسنا، كما شارك في الحضور أعضاء مجلس النواب عن مدينة إسنا، الذين أشادوا خلال الندوة بالجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير المواقع الأثرية بالمدينة، بالإضافة إلى حرصها واهتمامها بالارتقاء ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بهذه المواقع.

برنامج «سفراء السياحة»

جدير بالذكر، أن برنامج «سفراء السياحة» يهدف إلى رفع الوعي السياحي لدى العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية، وتعريفهم بالسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها مع السائحين والزائرين، ليكونوا سفراء للبلاد أثناء التعامل مع الزائرين بالأماكن السياحية والأثرية.

ويجري تنفيذ برنامج «سفراء السياحة» بتمويل من بنك الإسكندرية، وتنفيذ مؤسسة Rythm التدريبية المعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة.