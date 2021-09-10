مستثمرو السياحة: الحكومة حريصة على تجويد الخدمة المقدمة للسائح

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن الأسابيع الماضية شهدت قيام العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة السياحة والآثار والدفاع المدنى والبيئة ووزارة الصحة وغيرها من الجهات، بالتفتيش المفاجئ على المنشآت الفندقية والسياحية للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق ضوابط التشغيل، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى إجراءات السلامة والحماية المدنية.

الارتقاء بمستوى الخدمة وتكرار السائح لزيارته لمصر أهم أهداف الحكومة

وأضاف لـ«الوطن» أن التفتيشات التي تمت على المنشآت الفندقية والسياحية تدل على أن الدولة حريصة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائح وحثه على تكرار زيارته لمصر والحرص على عدم وجود أي شكاوى له أثناء فترة وجوده بالمقاصد السياحية المصرية، موضحًا أن بعض الجهات التي أجرت التفتيش أعطت المنشآت التي لديها نواقص فرصة لتوفيق أوضاعها قبل أن توقع عليها أي جزاءات.

وأشار إلى أن اللجان التفتيشية توجهت لكل المنشآت السياحية والفندقية بكل محافظات الجمهورية، موضحًا أن تلك التفتيشات جاءت في وقتها قبل حلول ذروة الحركة السياحية خلال العام الجاري التي ستبدأ الشهر المقبل، لافتًا إلى ضرورة أن تكون كل المطاعم والمنشآت السياحية جاهزة خلال هذا التوقيت لاستقبال السياح المتوقع قدومهم من مختلف دول العالم.

زيادة أعداد السياح الألمان والأوكران الوافدين لمصر بداية من الشهر المقبل

وأوضح عبداللطيف أن أوكرانيا وروسيا وألمانيا ستبدأ في زيادة رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء خلال الـ3 شهور الأخيرة من العام الجاري، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الأوروبية الأخرى، مثل سويسرا وصربيا وبولندا ستسير رحلات أيضًا إلى مصر خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن حصول العاملين بالقطاع السياحي المصري على التطعيمات المضادة لكورونا بعث بحالة من الطمأنينة للعديد من وكالات السياحة الأجنبية التى تنظم رحلات لمصر، موضحًا أن حصول أعداد كبيرة من المواطنين المصريين على تطعيمات كورونا سيكون له أثر إيجابي على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الشهور المقبلة.