مصرع شاب وطفله في حادث تصادم بطريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي

لقي شاب وابنه البالغ من العمر 7 سنوات، صباح اليوم، مصرعهما في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة بتصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية يستقلها أب ونجله قرب قرية البياضية على الحدود بين محافظة الإسماعيلية وبورسعيد.

ودفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المتوفيين لثلاجة مستشفى القنطرة غرب فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت المصادر إن المصاب يُدعى أحمد علاء الدين صالح طبيب بشري ويعمل طبيب جراحة في مجمع الإسماعيلية الطبي، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة «أحمد سليمان محمد سليمان»، 33 سنة، عاطل، ونجله «سليمان»، 7 سنوات.

وقال شهود العيان إن الأب ونجله توفيا في الحال، نتيجة قوة اصطدام السيارة بالدراجة النارية بعد قطعها للطريق في منطقة البياضية.

وعاين فريق من النيابة العامة مكان الحادث، وأمرت بالتحفظ على الجثتين لحين معاينة الطبيب الشرعي لها، ثم التصريح بالدفن؟

مواطنون: مكان يتكرر به الحوادث

وقال محمد سلمان، أحد أهالي مركز ومدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية، إن منطقة البياضية تُعتبر من أكبر وأهم المناطق التي تشهد حوادث متكررة على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، حيث تتكرر فيها الحوادث بشكل شبه يومي بسبب وجود أكثر من منطقة عبور عشوائي تعبر منها الدراجات النارية والتكاتك أمام السيارات.

وطالب الأهالي بإغلاق كافة منافذ العبور غير الشرعية أمام الدراجات النارية ووضع لوحات إرشادية على الطريق للحد من السير بسرعة في المنطقة، خاصة باعتبارها من أكبر المناطق المأهولة بالسكان.