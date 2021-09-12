سعر القطن في العالي.. القنطار يصل إلى 3865 جنيها

بدأت الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، في الإعلان عن أسعار القطن الجديدة، بعد تطبيق الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومع عدد من الجهات، منظومة جديدة في عام 2018 لتداول القطن بطريقة منظمة، بهدف تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

ودُشنت المنظومة التي تسعى لإعلاء قيمة وسعر القطن في سبتمبر عام 2019 بمحافظتين فقط هما المنيا وبني سويف، ثم اتسعت رقعتها لتشمل محافظتين أخريتين في عام 2020، قبل أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعميم المنظومة في شتى أنحاء الجمهورية بداية من سبتمبر الحالي.

ووفقاً لتقارير وزارة قطاع الأعمال العام، أقفلت أحدث جلسات المزادات العلنية لبيع وتحديد سعر القطن ضمن منظومة التداول الجديدة للموسم 2021-2022، على سعر 3865 جنيها للقنطار الواحد بمحافظة الفيوم، بعدما كان سعر فتح المزاد طبقا للإحصائية الواردة من هيئة تحكيم واختبارات القطن قد بلغ 2619 جنيها، حيث تمت الترسية لصالح شركة «اولام ايجيبت» لعدد 872 كيسا بوزن 983 قنطارا، وتم توريد الكمية إلى محلج الفيوم المطور.

وتعتمد آلية تحديد سعر فتح المزادات التي حددتها اللجنة الوزارية للقطن، على حساب هامش زيادة 40% لأقطان الوجه البحري، و20% لأقطان الوجه القبلي عن السعر العالمي للأقطان قصيرة التيلة index A.

وبدأت وزارة قطاع الأعمال العام في فتح مراكز تجميع الأقطان بمحافظات الوجه القبلي أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين بداية من الشهر الحالي، على أن تتولى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول بمتابعة دورية من قبل اللجنة التنفيذية برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة التحكيم واختبارات القطن والبنك الزراعي المصري وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

ويبلغ عدد هذه المراكز 21 مركزًا موزعة على 5 محافظات وفقا للمساحات المزروعة بالقطن، وهي الفيوم 10 مراكز، وبني سويف 7 مراكز، والمنيا مركز واحد، وأسيوط مركزين، وسوهاج مركز واحد، ويجري العمل بها طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا.