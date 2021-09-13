تعرف على عناوين مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عناوين مدارس المتفوقين في جميع المحافظات بالتفصيل، بعد إعلان نتيجة المقبولين بالمدارس للمرحلة الثانوية، مؤكدة أنه يجب على جميع الطلاب وأولياء الأمور، الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد، من حيث إعلان نتائج اختبارات القبول وإعلان نتائج المقبولين.

وترصد «الوطن» في السطور التالية عناوين مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على مستوى الجمهورية

-مدرسة الإسماعيلية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «الإسماعيلية -المجمع التعليمي -طريق مصر إسماعيلية الصحراوي».

-مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «شارع على بن أبي طالب -الحي الأول بجوار البنك الأهلي المصري- مدينة طيبة الجديدة بالأقصر».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ببرج العرب الإسكندرية «الإسكندرية -مدينة برج العرب الجديدة الحي الثاني -خلف التأمينات الاجتماعية الجديدة -أمام مسجد دار الأيتام».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بأسيوط «أسيوط -طريق بني غالب».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر بنين «حدائق أكتوبر -القرية الكونية خلف جامعة زويل».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمنيا «مدينة المنيا الجديدة -كمين الصفا يمين محطة طاقة للوقود -وسط 85 عمارة».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالغربية «مجمع المدارس التعليمي بالجلاء -طنطا الغربية».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالدقهلية «الطريق الدولي الساحلي -15 مايو -جمصة بجوار السجن العمومي شديد الحراسة -الدقهلية».

-مدرسة المتفوقات للعلوم والتكنولوجيا المعادي «زهراء المعادي ش الحسين -خلف مدرسة الشهيد أبو عبيدة».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالبحر الأحمر «الغردقة -شمال الأحياء -مبارك خلف المدرسة الفرنسية».

-مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا سرس الليان بالمنوفية «المنوفية -مدينة سرس الليان بجوار مستشفى سرس العام وهيئة اليونسكو الدولية».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمنوفية بنين السادات «المنوفية -مدينة السادات المنطقة 27».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بقنا «قنا الجديدة -الحي الأول -خلف المدرسة الألمانية».

-مدرسة كفر الشيخ للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «مدينة كفر الشيخ -شارع المصنع -بجوار مجمع علي عبدالشكور للغات».

-مدرسة بني سويف للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «المجاورة الثالثة -الحي السكاني -بني سويف الجديدة شرق الثالث النيل».

-مدرسة الفيوم للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «المجاورة الثالثة -الحي السكاني الفيوم -الجديدة شرق الثالث النيل».

-مدرسة سوهاج للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «المجاورة الثالثة -الحي السكاني -سوهاج الجديدة الثالث النيل».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالقليوبية العبور «العبور -مدخل الحي التاسع أمام عمارات دار مصر».

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالشرقية «الزقازيق الزراعة -أمام المستشفى العسكري».