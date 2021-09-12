«التقديم يستغرق 15 يوما».. مدارس المتفوقين بدأت تلقي أوراق المقبولين

بدأت مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، تلقي أوراق الطلاب المقبولين في العام الدراسي الجديد 2021/2022

أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أن الملفات الخاصة بالتقديم تشتمل على إخطار التسكين والقبول بالمدرسة، وإيصال دفع المصروفات وتأمين اللاب توب، بعد إعلان النتيجة يوم الخميس الماضي، استعداداً للعام الدراسي الجديد والذي ينطلق يوم 9 أكتوبر المقبل، وينتهي الخميس 16 يونيو 2022

لا تحويلات بين مدارس المتفوقين والتقديم خلال 15 يوم من إعلان النتيجة

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يوجد تحويلات بين المدارس وأنه على كل طالب الالتزام بالمدرسة التي قُيد بها، ويُمنع التقدم بطلبات اغتراب بين مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدة بأنه إذا لم يتقدم الطالب بملف التقدم للمدرسة المسكن عليها خلال أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة يسقط حقه في الالتحاق بالمدرسة ويعتبر عدم تقدمه بمثابة اعتذار عن مكانه في المدرسة المسكن عليها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق التي يقدمها الطالب بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) وهي كالتالي:-

- أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية + 4 صور.

- طلب الالتحاق بالمدرسة.

- عدد شهادة ميلاد أصلية + 4 صور.

- عدد 3 صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- عدد 3 ظرف بلاستيك بكبسولة.

- عدد 8 صور حديثة 4X6.

- 10 أظرف بريدية عادية .

- 7 طوابع بريدية ب21 جنية.

- إيصالات إيداع تأمين اللاب والمصروفات.

- شهادة وفاة الوالد للأيتام.

- في حالة وفاة الوالد، التقدم بصورة من الوصاية أو الولاية التعليمية، وفي حالة عدم تواجد الأب لسفره، التقدم بصورة من التوكيل الرسمي.

- شهادة صحية معتمدة بكشف طبي باطنة وقلب وصدر وجلدية معتمد بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي.