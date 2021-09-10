طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب المقبولين في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem، بسرعة تقديم الملفات الخاصة بهم، موضحة أنه جرى الإعلان عن قبول 1075 طالبا و875 طالبة ممن اجتازوا اختبار التقدم للالتحاق بالمدارس.

موعد تقديم ملفات المقبولين في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

وأوضحت التربية والتعليم، أن تقديم الملفات للطلاب المقبولين في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، يبدأ اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 12 سبتمبر 2021، ويستمر لمدة أسبوعين.

رابط الاطلاع على نتائج القبول في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة والإجراءات الخاصة بعملية التقدم من خلال الدخول على الرابط التالي: https://exls.emis.gov.eg/.

محتويات ملف التقديم لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

1ـ إخطار النتيجة الخاصة بالقبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

2ـ أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية بالإضافة إلى 4 صور منها.

3ـ طلب الالتحاق بالمدرسة.

4ـ شهادة ميلاد أصلية بالإضافة إلى 4 صور منها.

5ـ عدد 8 صور حديثة مقاس 4*6

.6ـ عدد 10 أظرف بريدية عادية.

7ـ طوابع بريدية بـ21 جنيها.

8ـ إيصالات إيداع تأمين اللاب والمصروفات.

9ـ شهادة وفاة الوالد للأيتام.

10ـ شهادة صحية معتمدة، بكشف طبي باطنة، قلب، صدر، وجلدية، معتمدة بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي، أو التأمين الصحي.

11ـ في حالة وفاة الوالد، التقدم بصورة من الوصاية أو الولاية التعليمية، وفي حالة عدم تواجد الأب لسفره، التقدم بصورة من التوكيل الرسمي.

12ـ عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

13ـ عدد 3 أظرف بلاستيك بكبسولة.

14ـ إيصال سداد الرسوم الدراسية، للصف الأول الثانوي، عن عام 2021ـ 2022، بقيمة 1000 جنيه للمدارس الحكومية العربية، والرسمية للغات، عن كل عام دراسي.

15ـ في حالة المدارس الخاصة «عربي، لغات» يقوم ولي الأمر بإحضار إفادة من الإدارة التعليمية، التابعة لها المدرسة الحاصل منها على الإعدادية بمبلغ آخر مصروفات جرى تسديدها بالصف الثالث الإعدادي بالمدرسة الخاصة، وتختم بخاتم شعار الجمهورية، وفي حالة المدارس الدولية يقوم ولي الأمر بدفع النفقات الفعلية للدراسة التي تبلغ قيمتها 30 ألف جنيه.

16ـ الدفع في البريد المصري، أو فوري، الحساب الخاص بصندوق دعم وتمويل المشروعات، المصروفات الدراسية لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

17ـ إيصال سداد الرسوم لتأمين اللابتوب بقيمة 3000 جنيه.