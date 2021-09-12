«السياحة» تنشر فيديو عن دمياط ضمن حملة الترويج للمحافظات المصرية

نشرت وزارة السياحة والآثار، فيديو ترويجي قصير، عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن محافظة دمياط. استكمالاً للحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة مطلع شهر سبتمبر الجاري، للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة 27 يوماً بواقع محافظة كل يوم، احتفالاً بيوم السياحة العالمي الذي يجري الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.

محافظة دمياط

هي إحدى المحافظات المصرية الساحلية حيث تقع على ساحل البحر المتوسط، وتضم المحافظة العديد من الأماكن السياحية والأثرية، ويوجد بها أحد أقدم المصايف في مصر وهي مدينة رأس البر التي توجد بها نقطة التقاء نهر النيل بالبحر المتوسط.

كما تحتوي على العديد من التلال الأثرية التي عُثر بها على لقى أثرية كثيرة يرجع معظمها إلى العصرين اليوناني والروماني، ومن أشهر تلك التلال الأثرية تل القلعة وتل شطا وتل الدير وتل المعصرة.

كما تذخر بالآثار الإسلامية مثل جامع أبي المعاطي (جامع عمرو) وقد بناه الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله عام 521هـ - 1127م، وجامع ومدرسة المعيني (845ﮬ- 1450م) في العصر المملوكي.