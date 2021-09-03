بينهم زفة عروس.. مصرع 2 وإصابة 33 في حوادث طرق متفرقة بالبحيرة اليوم

لقى اثنان مصرعهما وأصيب 33 آخرون، في حوادث طرق متفرقة في محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، في حصيلة مرتفعة لضحايا الطرق، وتم نقل الجثتين لثلاجات حفظ الموتى، والمصابين إلى أقرب مستشفى.

إصابة 4 أشخاص في انقلاب «توك توك»

وفي البداية، أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية الساحل، التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز رشيد، يفيد بوقوع حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية الساحل، التابعة لذات المركز، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات بأنحاء الجسم.

أسماء ضحايا الحادث

والمصابون كل من «أدم ابراهيم شعبان، عامين، مصاب بكدمة شديدة بالوجه، عبد الرحيم محمد شعبان، 50 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سعاد فتحي عبد الرحيم، 45 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد ممدوح عمار، 23 عاما، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم

وفي حادث أخر، أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء فيما لقى شخص آخر مصرعه جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أمام قرية الملهطاني بنطاق مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

نقل المصابين إلى مستشفى

تلقى اللواء احمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز الشرطة، يفيد باستقبال مستشفى دمنهور التعليمي 3 أشخاص مصابين بجروح وكدمات بأنحاء الجسم وجثة اخر جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بنطاق ذات المركز.

أسماء مصابي الحادث

وبالفحص تبين أن المصابين كل من «أحمد يحي محمد سلمان، 22 عاما، دمنهور، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف داخلي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، صابر محمود عبد الجليل، 48 عاما، إيتاي البارود، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالعمود الفقري، أحمد محمد علي عبد الجواد، 35 عاما، كفر السابي، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباة كسر بالفخذ الايمن.

وتم نقل جثة محمد أنور عبدالعزيز الرياني، 23 عاما، إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي دمنهور.

إصابة شخصين في حادث سيارة ملاكي

كما أصيب كل من «أحمد محمد أحمد علي، 66 عاما، أبو حمص، بكسر بالقدم اليمنى، محمد سمير راضي، 24 عاما، أبو حمص، بكدمة شديدة بالصدر، وكدمات متعددة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية صفط الحرية بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود، وتم نقلهم إلى المستشفى لعمل الاسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 6 أشخاص في حادث زفاف عروسين

وشهد مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة عصر اليوم وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي أمام قرية القصر المصري أثناء زفاف عروسين، أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة.

مصرع شاب في حادث تروسيكل

ولقى محمود عادي عبد الجليل علي، 18 عاما، مصرعه إثر حادث انقلاب تروسيكل مع نفسه طريق المحمودية، المحور الجديد، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ بمستشفى كفر الدوار المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض لمتابعة التحقيقات.

إصابة 12 شخص في حوادث وادي النطرون

كما استقبلت مستشفى وادي النطرون بمحافظة البحيرة اليوم 12 شخصا مصابين بجروح وكدمات بأنحاء الجسم إثر وقوع 3 حوادث متفرقة بنطاق المركز وجري عمل الاسعافات والفحوصات الطبية وحُررت المحاضر اللازمة.

إصابة 6 أشخاص في حادث بالرحمانية

وأصيب أيضا 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اليوم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص واخر نقل بنطاق مركز الرحمانية، ونُقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة.