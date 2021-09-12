«الصحة» توضح خطوات الاستعلام عن لقاح كورونا برقم البطاقة

خطوات الاستعلام عن لقاح كورونا برقم البطاقة، تعد من أكثر عمليات البحث، عبر محرك «جوجل»، في الساعات الماضية، وذلك بعد طمأنة وزارة الصحة والسكان، للمواطنين، لفعالية وأمان لقاحات كورونا، وقالت الوزارة إن جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو التوتر، ودعت المواطنين في منشور توعوي لها مجددا إلى حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين.

خطوات الاستعلام عن لقاح كورونا برقم البطاقة

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات الاستعلام عن لقاح كورونا برقم البطاقة وجاءت على النحو التالي:

- الاستعلام عن لقاح كورونا برقم البطاقة، وفقا لوزارة الصحة والسكان، يجري إرسال رسالة نصية إلى المواطن من خلال وزارة الصحة، على رقم الهاتف الذي قام بتسجيله ضمن البيانات المطلوبة للتسجيل، تفيد بموعد ومكان التطعيم.

- بعد ذلك يمكن للمواطن أن يتصل بالخط الساخن للوزارة «105» ويقوم بتقديم كافة الاستفسارات بالرقم القومي الخاص به والمسجل ضمن البيانات الأساسية للتسجيل في الموقع.

وحددت وزارة الصحة والسكان، رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، وقالت إنها 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وخصصت وزارة الصحة والسكان، 126 مركزا لاستخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، وشددت على أنه لا يمكن استخراج هذه الشهادات إلا بعد أخذ لقاح كورونا، ولا يمكن تزوير هذه الشهادات.

وفي سياق متصل، طالبت الوزارة، المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين للوقاية من فيروس كورونا ومواجهة الموجة الرابعة للفيروس، وتوقعت وزارة الصحة والسكان، استمرار ارتفاع معدلات إصابات كورونا خاصة بعد منتصف الشهر الجاري.