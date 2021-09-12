وزيرة الصحة تتفقد إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا.. تكلف 750 مليون جنيه

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، أعمال إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد، بتكلفة نحو 750 مليون جنيه، ورافقهما خلال الجولة، الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان عنه، أنّ الوزيرة استمعت إلى شرح مفصل من الشركات المنفذة للبرنامج الوظيفي المقرر للمستشفى الجديد، والذي يتكون من 6 طوابق بمساحة إجمالية 31 ألف متر مربع، وبطاقة 130 سريرًا داخليًا بينها 57 سرير رعاية مركزة، و10 عيادات خارجية بمختلف التخصصات، كما يضم 5 غرف عمليات، و4 غرف للمناظير، وصيدلية داخلية.

وتابع أنّ المستشفى يضم وحدة غسيل كلوي بسعة 19 ماكينة، و20 حضانة للأطفال و2 كشك ولادة، كما يضم مركز متكامل للأشعة يشمل (المقطعية، السينية، الرنين المغناطيسي، سينية بانوراما، فلوروسكوبي، دوبلر، الأشعة بالموجات الصوتية)، وقسم للمعامل الرئيسية (دم، كيمياء، بكتيريا، طفيليات)، فضلا عن معمل أسنان.

وزيرة الصحة: مستشفى بولاق العام سيصبح صرح طبي يخدم المواطنين بمختلف التخصصات الطبية

وأضاف أنّ الوزيرة كشفت أنّه من المقرر إنشاء مجمع خدمات طبية وإلحاقه بالمستشفى، ليصبح مستشفى بولاق أبو العلا باكورة هذا النوع الجديد من الصروح الطبية، الذي سيتم إنشاؤه بجميع عواصم المحافظات، بما يتماشى مع التقدم الذي تشهده مصر بمختلف المجالات، داعية القطاع الخاص للاستفادة من هذا النهج الجديد، كما أكدت الوزيرة تقديم التسهيلات كافة لشباب الأطباء للمشاركة في الخدمات الطبية المقدمة بالمجمع.

استحداث مجمع خدمات طبية وربطه بمستشفى بولاق العام

وأوضح مجاهد، أنّ المجمع سيتم إنشاؤه بإجمالي مساحة 8 آلاف و800 متر مربع، ومن المقرر أن يضم 50 عيادة ومركز طبي بجميع التخصصات الطبية، ومراكز أشعة متكاملة، ومراكز تحاليل، وصيدليات، وصالات ألعاب رياضية، ومراكز علاج طبيعي، كما يضم معارض طبية للأجهزة الطبية.

وأشار إلى أنّ الوزيرة أشادت بالموقع الجغرافي المتميز لمستشفى بولاق العام، والذي يقع في قلب العاصمة القاهرة وقرب وسائل المواصلات وأماكن التجمعات والخدمات العامة، لافتة إلى أنّ المستشفى أُدرج بالخطة الاستثمارية لعام 2021- 2022 لإعادة بنائه، حيث توقف البناء قبل 5 سنوات.

وذكر مجاهد، أنّ الوزيرة شددت على الشركات الاستشارية والمنفذة، بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المستشفى، لبدء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، كما وجّهت بإنشاء سكن للأطباء والتمريض بالمستشفى.

محافظ القاهرة يثمّن جهود وزيرة الصحة لإعادة إنشاء المستشفى

ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنّ مستشفى بولاق أبو العلا يحقق حلم لأهالي المنطقة بعد عدة سنوات من التعثر، حيث جرى الانتهاء من التراخيص الخاصة بالبدء في بناء المستشفى، مشيرًا إلى أنّ هذا الصرح الطبي يقع في مكان متميز بوسط المدينة ومحاط بعدد من المنشآت المهمة، كما يخدم عدد كبير من المواطنين بالمنطقة الذين سيحصلون على خدمة متميزة في كافة التخصصات.

كما ثمّن محافظ القاهرة، جهود الدكتورة هالة زايدة وزيرة الصحة والسكان، في إعادة إنشاء المستشفى، لخدمة قطاع كبير من المواطنين.