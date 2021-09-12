الخط الساخن لوزارة الصحة.. يعمل طوال اليوم ويجيب عن «استفسارات كورونا»

دشنت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن لوزارة الصحة، لاستقبال التساؤلات والاستفسارات من قبل المواطنين، للاستعلام عن الأمور المتعلقة بفيروس كورونا، وطرق الوقاية من الإصابة بكورونا، والخطوات التي يجب اتباعها عند الإصابة بالفيروس، وكيفية التسجيل على موقع الوزارة للحصول على اللقاح.

كيفية الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة

كما دشّنت وزارة الصحة رقم (105)، وهو الخط الساخن لوزارة الصحة، لتلقي الشكاوى من المواطنين، موضحة أنّ الخط الساخن يعمل طوال اليوم بصورة مباشرة ويجيب عن كل التساؤلات بشأن فيروس كورونا.

أهمية الخط الساخن لوزارة الصحة

الخط الساخن لوزارة الصحة أحد الطرق التي يستخدمها المواطنين للحصول على رقم طلب التسجيل للحصول على اللقاح، حال فقدانه أو ضياعه مرة أخرى، إضافة لمعرفة موعد ومكان الحصول على اللقاح.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطوات الدخول على موقع الوزارة لتسجيل والحصول على طلب اللقاح، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أنّ جميع اللقاحات التي وفرتها وزارة الصحة في مراكز التطعيم مجانية.

خطوات التقديم للحصول على لقاح كورونا مصر

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

- الضغط على أيقونة «تسجيل لطلب اللقاح».

- اختيار الفئة المحددة من قبل وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح كورونا.

- كتابة البيانات الأساسية وفقا للأماكن المحددة (الاسم رباعيا، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والمحافظة).

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة اسم المكان الذي ترغب في الحصول على اللقاح به.

- إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة اضغط على أيقونة «نعم».

- يجب تجهيز صورة من الأوراق والشهادات المطلوبة إذا كنت تعاني من مرض مزمن.

- تصلك رسالة نصية عبر الهاتف الخاص، اكتبه مرة أخرى في خانة تأكيد الطلب.

- الحصول على رقم طلب اللقاح مكون من 20 رقما، ويجب الاحتفاظ به للدخول إلى موقع وزارة الصحة والسكان للاستعلام عن موعد اللقاح.