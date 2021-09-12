«الصحة» للمواطنين: جميع لقاحات كورونا آمنة..ولا داعي للخوف

أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع لقاحات كورونا آمنه وفعالة ولا داعى للخوف أو التوتر ويجب الإسراع فى حجز اللقاح للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة الموضوعة من تطعيم المواطنين بمعدل 40% بنهاية العام الجاري.

أكدت الوزارة، في بيان لها، أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن تطعيم المواطنين من خلال حجز اللقاح من موقع تسجيل لقاح كورونا التابع للوزارة، وبينت الوزارة خطوات التقديم على الموقع للحصول على اللقاح كورونا فى مصر، على النحو التالي.

- الدخول على موقع تسجيل وزارة الصحة من هنا - اختيار الفئة المستهدفة من التطعيم - إدخال البيانات المطلوبة من الرقم القومي وجواز السفر والاسم الرباعي والهاتف المحمول.

- ترسل وزارة الصحة والسكان، رسالة للتحقق مكونة من 4 أرقام.

- استكمال باقي الخطوات ومنها تحميل التاريخ المرضي إن وجد وصورة شخصية.

- اختيار مكان التطعيم من المحافظة وحتى مركز تلقي لقاح كورونا.

- وتقوم الوزارة بإرسال رسالة لرقم طلب التسجيل.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد حددت رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، بحيث لا تتعدى 100 جنيها للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، و10 دولارات لغير المصريين، وأشارت إلى أن استخراج شهادات معتمدة ومؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا يكون من خلال 126 مركزا لتلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

وجددت الوزارة الدعوات للمواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وأهمية ارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والحرص على التباعد الإجتماعى، وأكدت الوزارة على رفع درجات الاستعداد لمتابعة المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر بالتزامن مع الموجة الرابعة.