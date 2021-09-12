هل يوجد أدوية ممنوعة مع أخذ لقاح كورونا ؟.. الصحة تجيب

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن حقيقة وجود أدوية ممنوع أخذها مع لقاح كورونا، لافتًا إلى أنه يجب تجنب البنج الكلي لمدة أسبوعين قبل أخذ اللقاح ومن أسبوعين لـ3 بعد التطعيم، حتى لا تقل فعالية اللقاح، مشيرًا إلى ضرورة تجنب الفيلر وأي تدخلات تجميلية لأسبوعين قبل اللقاح أيضًا.

تجنب فحص أورام الثدي

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «على السيدات تجنب فحص أورام الثدي (mammogram ) لمدة 6 أسابيع بعد اللقاح خاصة الجرعة الثانية، والتوقف أيضًا عن استخدام بعض المضادات الأسترودية عن طريق الحقن (حقن الكورتيزون) قبل اللقاح، وتكملتها بعد التطعيم بعد استشارة الطبيب»

علاجات السرطان والأمراض المناعية وزراعة الأعضاء

وأوضح أن علاجات السرطان والأمراض المناعية وزراعة الأعضاء، مثل الأدوية المثبطة للمناعة والمعدلة لها والعلاجات الموجهة، يرجى مراجعة الطبيب لتحديد المدة الزمنية اللازمة للتوقف قبل اللقاح، مؤكدا ضرورة عدم أخذ أي مضاد للالتهاب أو أدوية مسكنة ذات قدرة على تقليل الالتهاب قبل اللقاح «لتدخلها في طريقة عمل اللقاح»، ولكن يمكن أخذ خافض حرارة بعد التطعيم.

لقاحات كورونا فعالة ولا داعي للقلق

وطمأن المواطنين بشأن لقاحات كورونا، مؤكدًا أن جميعها فعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو التوتر، كما أنها مجانية للمصريين وغير المصريين المقيمين في مصر، مؤكدًا أن الأعراض الجانبية للقاحات المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في العضلات وتنميل وإحمرار موضع التطعيم، فهي بسيطة وتزول سريعا في غضون يومين.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بمستشفيات الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتحاذ كافة الإجراءات الوقاية من الفيروس.