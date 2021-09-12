وزير الري ممازحا مزارعا في بني سويف: «هتصور مع أبوجلابية»

مازح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، أحد المزارعين خلال تفقده أعمال تبطين وتأهيل ترعة علي حافظ بمركز ناصر، اليوم، قائلًا: «مش هتصور إلا مع أبوجلابية، إحنا شغالين لخدمته»، وذلك إثر مزاحمة عدد من الموظفين للمزارع، خلال التقاط صور مع الوزير.

محافظ بني سويف يستقبل وزير الري

واستقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وزير الري الدكتور محمد عبد العاطى، بمشروع تبطين ترعة على حافظ فرع 5 ببهبشين، ضمن جولة الوزير الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة، حيث يجرى العمل في تنفيذ 30 عملية، إذ تم الانتهاء من تبطين 272.3كم من مستهدف 300 كم «مرحلة أولى»، بتكلفة بلغت 531 مليون جنيها، وبنسبة تزيد عن 90%، وجار طرح 5 عمليات آخرى.

ويبلغ إجمالي الأعمال المستهدف تنفيذها بأطوال 573.2 كم، بتكلفة تقديرية مليار و437 مليون جنيه تقريبا، لتخدم ما يزيد عن 166 ألف فدان، من خلال 94 ترعة على مستوى المحافظة، في حين تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 414.6كم بزمام يقدر بـ125.8 ألف فدان، باعتماد يزيد عن مليار و700 ألف جينه، بينما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها إلى أكثر من 158كم، تخدم زمام 40 ألفا و156 فدانا.

وعلق الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، عن ارتفاع منسوب مياه النيل خلال الأيام الماضية قائلا: «نزلت».

وزير الري يؤكد أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني لمشروع تأهيل وتبطين الترع

وأكد وزير الري، أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ، واستمرارية المتابعة من أطقم الإشراف، وحث الشركات المنفذة، لبذل المزيد من الجهد، لضمان الانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة، نظرا لأهمية المشروع، الذي تنفذه الحكومة، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في الفترة الحالية، الذي يأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، لترشيد اتستخدام الموارد المائية، كأحد محاور الإستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الإستفادة منها، والحد من فواقد شبكات الترع.

محافظ بني سويف: هناك متابعة مستمرة لمشروع تبطين وتأهيل الترع

وأشار المحافظ، إلى المتابعة المستمرة للمشروع بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، ومديرية الري، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال تنفيذ المشروع أولا بأول، نظرا لأهمية المشروع الذي تتبناه القيادة السياسية، وتعمل الحكومة على تنفيذه بمعدلات تنفيذ عالية وبأفضل جودة، لافتا إلى تكليفاته بتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية.