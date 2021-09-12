افتتاح ملتقى شباب جامعات المحافظات الحدودية بالعريش

أكد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، أن العلم والبحث العلمي، يلعب دورا كبيرا في نهضة الأمم على مر العصور، مشيرا إلى أن هناك تعاون مستمر بين جامعة العريش والمحافظة في شتى المجالات، من أجل تنمية المحافظة، ونقل المعرفة والعلوم لكل أهالي سيناء، إذ يبدو ذلك واضحا، من خلال ما تقدمه كليات الجامعة من علوم لأبنائنا، ما أحدث نهضة تعليمية وفكرية للشباب، لافتا إلى أن هذا ما نحتاجه اليوم، لأن هدفنا جميعا هو مصلحة الوطن وتقدمه.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، خلال حفل افتتاح ملتقى شباب جامعات المحافظات الحدودية، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الطلاب، الدكتور محمد صبحي نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، الدكتور هشام الجيوشي، المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والقيادات التنفيذية، وأعضاء المجموعة البرلمانية،

نائب المحافظ يؤكد التعاون بين المحافظة وجامعة العريش

وأضاف نائب المحافظ، أن جامعة العريش، تعد منارة للعلم وقاطرة للتنمية بمحافظة شمال سيناء، مضيفا أن كل الأمنيات أن تتبوأ جامعة العريش المكانة العلمية اللائقة لها، وأن تنعم سيناء بالتنمية والرخاء والاستقرار والأمن، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

شمال سيناء توجه الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بالمنطقة

ووجه نائب المحافظ الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاهتمامه البالغ بمحافظة شمال سيناء، الذي يؤكد حرص القيادة السياسية، علي أحداث التنمية المستدامة على أرض المحافظة.

وبدوره أكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، مشاركة 5 جامعات في ملتقى شباب جامعات المحافظات الحدودية بالعريش، الذي يقام تحت شعار «معًا في سيناء»، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

مشاركة أكثر من 100 طالب جامعي في الملتقى

وأكد الدمرداش، أن الجامعات المشاركة في الملتقى هي جامعات أسوان وجنوب الوادي والوادي الجديد ومطروح، بجانب جامعة العريش، لافتًا إلى مشاركة أكثر من 100 طالب جامعي من الجامعات الأربعة في الملتقى.

وأشار إلى أن حفل الافتتاح، تضمن رفع علم مصر والسلام الجمهوري، وطابور عرض للجامعات المشاركة في الملتقى، ورفع علم الملتقى، وأداء القسم، وعروض فنية ورياضية للمشاركين، وكلمة ترحيب من رئيس الجامعة، وكلمة لنائب محافظ شمال سيناء، بجانب كلمات للضيوف الحاضرين للملتقى.

رئيس جامعة العريش: الملتقى يرسل رسالة للعالم بأن سيناء آمنة

أضاف رئيس الجامعة، أنه جرى إرسال رسالة إلى العالم أجمع من خلال الملتقى بأن سيناء آمنة بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية، وأن سيناء تشهد طفرة تنموية كبيرة، في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ولدت جامعة العريش في عهده.

وأوضح أن جامعة العريش تضم كليات التربية، العلوم الزراعية البيئية، التربية الرياضية، العلوم، الآداب، الاستزراع السمكى والمصايد البحرية، الاقتصاد المنزلى، التجارة، الطب البيطري، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب معهد الدراسات البيئية، وهناك موافقة على انشاء كلية الطب البشري، حيث جرى التجهيز لها، وفي انتظار قرار افتتاحها وبدء الدراسة بها.

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الطلاب، أن للجامعات في المحافظات الحدودية دور فعال في التنمية الشاملة من خلال عدة محاور، من أهمها تطوير العملية التعليمية، وإعداد خريج وباحث قادر على خدمة عمليات التنمية التي تحتاجها المحافظات الحدودية، وذلك من خلال برامج حديثة، وكليات مرتبطة بعمليات التنمية، مثل كلية العلوم الزراعية والاستزراع البحري، بهدف تخريج كوادر فنية مدربة علي استخدام التكنولوجيا.

وأشار إلى أن التعليم العالي يشهد طفرة تعليمية كبيرة، من خلال اهتمام الدولة بنظم التعليم ودعم الدولة له، والتوسع في إنشاء الكليات والمعاهد في مختلف المحافظات، وخاصة المحافظات الحدودية.

يذكر أن شباب جامعات المحافظات الحدودية، وصلوا أمس إلى مدينة العريش، حيث كان في استقبالهم نائب المحافظ، ورئيس جامعة العريش، ومدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وجرى تنظيم حفل استقبال لهم بإحدى القري السياحية، تضمن عدد من الفقرات الفنية لفرقة العريش للفنون الشعبية.