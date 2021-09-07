نائب محافظ شمال سيناء يشهد نهائي الأنشطة الصيفية

شهد اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، نهائي الأنشطة الصيفية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، التي أقيمت في الصالة المغطاة بمدينة العريش، بحضور كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، وعزمي آدم، رئيس منطقة شمال سيناء لكرة القدم، وعدد من القيادات ورؤساء مراكز الشباب والأندية الرياضية المشاركة.

مشاركة 1200 لاعب ولاعبة و230 إدارياً

وقال كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة فى كلمته أثناء الاحتفال، إن نحو 1200 لاعب ولاعبة و230 إدارياً وفنياً، شاركوا في الأنشطة الصيفية، إلى جانب 50 لاعبة كرة قدم نسائية، حيث تضمنت الأنشطة الكرة الشاطئية، والكرة النسائية، ودوري البراعم، ومسابقات الناشئين من مواليد عام 2005، وكرة الصالات في خماسى كرة القدم.

أُقيمت الأنشطة في كل من العريش وبئر العبد ورمانة، تحت رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت إشراف كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

فوز مركز شباب 6 أكتوبر بمسابقة الكرة النسائية

وأعلن «راشد» عن فوز مركز شباب مدينة العريش في نهائي الأنشطة للبراعم، على حساب نادي العريش الرياضي، وفي مسابقة الكرة النسائية، التي أٌقيمت لأول مرة بمحافظة شمال سيناء، فاز مركز شباب 6 أكتوبر على نادى العريش الرياضي، بهدف دون مقابل، وفي كرة الصالات الخماسية فاز مركز شباب الشهيد أحمد منسي بقاطية على نادي نجمة سيناء 4/ 2.

وعلى هامش فعاليات الختام، تم استعراض عدة فقرات في الجمباز لأكاديمية التحدي، واختتمت الفعاليات بقيام اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، بالنيابة عن المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة واللاعبين الفائزين.

يُذكر أن الأنشطة الصيفية بدأت أول يوليو الماضي في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية، في مختلف مدن ومراكز شمال سيناء.