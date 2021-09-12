البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع «أوراسكوم» لتطوير عروض الصوت والضوء

وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، لتمويل مشروع تطوير ورفع كفاءة عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك في إطار الحرص على تحسين الخدمات المقدمة لزائري منطقة الأهرامات من المصريين والسائحين الأجانب.

حضر التوقيع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والمهندس نجيب ساويرس، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وشريف رياض، الرئيس التنفيذي لمجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري.

دعم الحركة العلمية والثقافية في مصر

وعقب التوقيع أكد هشام عكاشة، أن البنك الأهلي المصري يحرص دائما على دعم الحركة العلمية والثقافية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالآثار المصرية القديمة، التي تعد أقدم وأهم توثيق للتاريخ الإنساني في العالم، وتعد أحد عوامل الجذب السياحي لمصر الذي يعد مصدرا أساسيا من مصادر الدخل القومي.

تطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة

وأضاف عكاشة، أن مشروع تطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض يتكامل مع الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير والارتقاء بالأماكن السياحية خاصة منطقة الأهرامات سعيا، لإظهاره بالشكل اللائق كونه أحد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو.

منطقة ترفيهية عالمية لجذب الزوار لزيارتها

ومن جانبه، أعرب نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم، عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري في التمويل، مؤكدا على أن شركة أوراسكوم تستهدف من عملية التطوير الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والاستعانة بأحدث وسائل التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل لتحويلها إلى منطقة ترفيهية عالمية لجذب الزوار لزيارتها أكثر من مرة وتطوير المنطقة المحيطة لتكون خير واجهة لمصر، حيث يشمل المشروع كبائن تشغيل العروض، وبرج ليزر، وأجهزة ومؤثرات صوتية ملائمة للعرض ومسرح الصوت والضوء بسعة 3 آلاف كرسي وقد أشاد ساويرس بالتعاون المثمر مع البنك الاهلي طوال مراحل دراسة وتوقيع العقد.

دعم البنك المستمر لقطاع السياحة في مصر

وصرح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن التمويل الذي تبلغ قيمته 311 مليون جنيه، يأتي في إطار دعم البنك المستمر لقطاع السياحة في مصر، الذي يعد واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية ومصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية، وهو ما يشجع البنك الأهلي المصري بوصفه أكبر المؤسسات المالية في مصر على دعم هذا القطاع بشكل دائم ومتنامي.

مدة التمويل تصل إلى 9 سنوات

وأضاف شريف رياض، الرئيس التنفيذي لمجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن مدة التمويل تصل الي 9 سنوات يتضمن قرض طويل الاجل للمساهمة في التكاليف الاستثمارية للمشروع بالإضافة إلى خطابات ضمان، هذا وقد أكد رياض علي حرص البنك الأهلي على دعم العلاقة مع مجموعة شركات اوراسكوم من خلال التعاون الدائم والبناء.