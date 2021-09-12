ضبط 120 ألف عبوة وجبة سريعة التحضير داخل مصنع دون ترخيص بطنطا

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة في حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن، من ضبط 120 ألف عبوة وجبة سريعة التحضير داخل مصنع بدون ترخيص.

مصنع بدون ترخيص بتصنيع وجبات سريعة التحضير غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن معلومات وردت إلى المديرية، تتضمن قيام مصنع بدون ترخيص بتصنيع وجبات سريعة التحضير غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في قرية بمركز طنطا.

على الفور جرى تشكيل حملة مكبرة، ضمت ياسر مراد مدير الرقابه ومحمد الشيخ مفتش التموين، وأسفرت عن ضبط مصنع تحت السلم بقرية تابعة لمركز طنطا، وداخله 120 ألف عبوه شعرية سريعة التحضير، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإضافة مواد صناعية وتقليد علامات تجارية، وتم التحفظ على الخامات والمعدات، وتحرر محضر رقم 22393 جنح مركز طنطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ضبط 42 ألفا و50 علبة سجائر في عدة حملات بالغربية

وكشف المهندس محمد أبوهاشم وكيل أول وزارة التموين بالغربية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الحملات المكبرة التى شُنت بمراكز ومدن المحافظة، اعتبارًا من أول يونيو الجاري وحتى الآن، أسفرت عن ضبط 42 ألفًا و50 علبة سجائر، وذلك بمشاركة إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والإدارات التابعة للمديرية.

وأوضح «أبوهاشم»، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 49 محضرًا، وضبط 2093 قاروصة سجائر «كيلوباترا» بإجمالي 41 ألفًا و860 علبة، وكذلك ضبط 190 علبة سجائر مستوردة، تم وضعها في كراتين غير الكراتين المخصصة لها، بقصد التربح وبيعها بأزيد من التسعيرة.