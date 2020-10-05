التحفظ على 121 "طن مواد غذائية" منتهية الصلاحية بالمنوفية

شنّت صحة المنوفية، حملات موسعة بمدينة السادات، اليوم، بالإشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية، استهدفت مصانع وأماكن بيع المواد الغذائية لإحكام الرقابة وضمان سلامة المنتجات المعروضة.

وأسفرت الحملات عن تحرير (7) محاضر إشتراطات صحية و(17) محضر شهادة صحية ومحضر غلق إداري للنقص الشديد في الإشتراطات الصحية، غلى جانب سحب (30) عينة لإرسالها للمعمل لتحليلها، وجرى التحفظ على (121) طن مواد غذائية مختلفة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وذات تاريخ مسبق للإنتاج.

يأتي هذا فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والإستمرار فى متابعة توافر الاشتراطات الصحية لأماكن بيع الأغذية بنطاق المحافظة و إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحملات تأتي ضمن إهتمامات القيادة السياسية لوصول منتجات غذائية آمنة للمواطنين حفاظاً علي الصحة العامة والتأكد من إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بمختلف المنشآت والمصانع الغذائية حفاظاً علي سلامة المواطنين.