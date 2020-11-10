ضبط مستلزمات طبية وسيارة مواد غذائية منتهية الصلاحية بسمالوط

قال محمد سيد، رئيس مركز سمالوط، إن الوحدة المحلية نظمت حملة، اليوم، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، أسفرت عن تحرير 22 مخالفه متنوعة، بينها 10 محاضر تمويينية.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تواصل تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية والشوارع، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، وعدد من الجهات المعنية، لضبط الأسواق والأسعار.

ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية والرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات.

من جهة أخرى، أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، جولة تفقدية، اليوم، للأماكن البديلة لمضبوطات مركز شرطة قليوب، فضلا عن دراسة توصيل الصرف الصحى لمنطقة عزبة الغنام، بناءًا على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

بدأت الجولة بتفقد الأماكن البديلة لنقل مضبوطات مركز شرطة قليوب، تمهيداً لفتح الشارع، حيث تفقدت منطقة أعلى مصرف إسكندر المغطى بشار الرشاح بجوار مركز شرطة قليوب على مساحة 1500 متر تقريبا، كما عاينت قطعة أرض أملاك دولة تتبع مجلس المدينة بجوار السكة الحديد بقليوب المحطة، على مساحة 650 متر، بحضور مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب، والعقيد شريف الدخاخنى مأمور مركز شرطة قليوب، والسيد عبد العظيم نائب رئيس المدينة، وممثل من مديرية الــرى.