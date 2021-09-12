متوافر في 11 فرعا.. أماكن وسعر لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي

مع اقتراب فصل الشتاء، تبدأ نزلات البرد أو الإنفلونزا، التي تتشابه أعراضها مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، ما يجعل الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية ضرورة ملحة لبعض الأشخاص من ذوي المناعة المنخفضة.

وكانت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، أعلنت عن توفير مصل الإنفلونزا الموسمية الرباعي «Influvac tetra» من إنتاج شركة Abbott الهولندية بجميع مراكز تطعيمات «فاكسيرا».

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» للقراء على مدار اليوم، نستعرض عناوين وأماكن الحصول على تطعيمات الإنفلونزا الموسمية الرباعية، وفقًا للصفحة الرسمية لفاكسيرا على الفيس بوك، في السطور التالية:

سعر مصل الإنفلونزا الموسمية الرباعي

وكشفت «فاكسيرا»، عبر حسابها الخاص على «فيس بوك» أن سعر الجرعة لقاح الإنفلونزا الموسمية هو 170 جنيهًا، كما يتحمل الشخص نحو 10 جنيهات رسم خدمة التطعيم.

ووضعت الشركة 5 فئات هي الأولى بالحصول على اللقاح، وهي مرضى القلب، الأطفال والمراهقين، والحوامل، مرضى السكر، ومرضى الربو والحساسية.

أين يتوافر لقاح الإنفلونزا الرباعي؟

يتوافر لقاح الإنفلونزا الرباعي في 11 مركزًا وفرعًا على مستوى الجمهورية، وتتوافر الجرعة بسعر 170 جنيهًا، وهي المراكز التابعة لـ«فاكسيرا» في مختلف محافظات مصر، ومقسمة كالآتي:

محافظة القاهرة

- المركز الرئيسي: 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، وللتواصل عبر الهاتف على الرقم 0237611111

- فرع الرحاب: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01155666282

- نادي الطيران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01146668440

- نادي القطامية الرياضي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01145556599

- نادي الزهور: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 011212355777

- نادي المعادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01154007720

محافظة الجيزة

- 6 أكتوبر بمستشفى الوادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01111102662

- داندي مول: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01121234555

محافظة الإسكندرية

- الوطنية مول - لوران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604407.

محافظة كفر الشيخ

- مستشفى كفر الشيخ العام: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604406.

ويعتبر الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، واحد من أهم اللقاحات التي يجب الحصول عليها خلال الفترة الحالية، خاصة مع انتشار الأخبار حول الموجه الرابعة من كورونا، والحصول على لقاح الإنفلونزا يقلل من احتمالية الخلط بين الأعراض وبين فيروس كورونا.