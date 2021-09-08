وزير النقل: القطار الكهربائي صمم على الطراز العالمي و«هنقدم خدمة أوروبية»

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنَّ القطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، صمم على الطراز العالمي، موضحًا أنَّ القطار الكهربائي سيقدم خدمة أوروبية لجميع مرتادي من الركاب، ونسعى لتشغيله تزامنًا مع ذكرى احتفالات نصر أكتوبر المقبلة، مؤكَدًا أنَّ القطار الكهربائي سيكون وسيلة مواصلات حديثة وآمنة.

وزير النقل: القطار الكهربائي سيقدم خدمة أوروبية لجميع مرتادي من الركاب

وأكّد الوزير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة تواصل العمل الجاد من أجل إنجاز مشروع القطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة»، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير جميع مناطق المشروع، وتعقيم المعدات، وإلزام جميع العاملين من مهندسين وفنيين وعمال بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وزير النقل: نعمل على إنجاز مشروع القطار الكهربائي وسط تنفيذ جميع إجراءات فيروس كورونا

وأوضح كامل الوزير، أنَّ الوزارة تسير بخطوات ثابتة في تنفيذ مشروع التذكرة الموحدة لاستقلال القطار الكهربائي ومترو الأنفاق والمونوريل، منوهًا إلى أنَّه سيتمّ تطبيقها خلال الشهور القليلة المقبلة، مؤكّدًا أنَّ القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تنفيذ جميع المشروعات العملاقة، لخدمة المواطن المصري، وتقديم جميع الخدمات المتميزة له وبأسعار مناسبة.

كامل الوزير: تطبيق التذكرة الموحدة لاستقلال القطار الكهربائي ومترو الأنفاق والمونوريل قريبًا

وأشار وزير النقل، إلى أنَّه بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي نحو 91٪؜، مؤكّدًا أنَّ المشروع يشمل 4 كباري سيارات، وهي كباري «الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق»، منوهًا إلى أنَّ المشروع يشتمل على 3 أنفاق تمّ الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما «نيو هليوبوليس وبدر».

وزير النقل: 91% نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي

وأضاف الوزير، أنَّه جار تنفيذ محطات المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي، وهي (كاتدرائية الميلاد - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية – العاصمة المركزية وهي المحطة التبادلية مع القطار الكهربائي السريع)، منوهًا إلى أنَّ الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات جبارة لخدمة المواطنين في كل ربوع مصر.