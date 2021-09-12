«إحلال المركبات»: تسليم 5180 سيارة جديدة ما بين ملاكي وتاكسي وميكروباص

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن عدد الذين تقدموا للمبادرة منذ أن أطلقت في شهر يناير المنقضي، بلغ 80 ألفا، منها 41 ألف طلب صحيح، من بينها 32 ألف طلب، أكملوا بياناتهم، وفي طريقهم لاستلام السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي.

تسليم 5050 سيارة ملاكي وتاكسي

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «مع نهاية الأسبوع الماضي سلمنا نحو 5180 سيارة ضمن مبادرة إحلال المركبات ما بين الملاكي والتاكسي والميكروباص، منها نحو 5050 سيارة ملاكي وتاكسي و130 سيارة ميكروباص، وتم إنفاق حافز أخضر قدره 115 مليون جنيه».

وتابع المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، بأن المبادرة تستهدف حصول المواطن المصري على سيارة صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي، حيث تتجه مصر، مثل الدول المتقدمة في العالم، نحو الاقتصاد الأخضر، وهو عبارة عن مقدم للسيارة الجديدة تسدده الحكومة، ممثلة في وزارة المالية نيابة عن المواطن إلى شركات السيارات.

10% من قيمة السيارة الجديدة قيمة الحافز الأخضر

وأوضح: «هذا الحافز يقدر بالنسبة للسيارات الملاكي بـ10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وبالنسبة للتاكسي 20% كحد أقصى 45 ألف جنيه، وبالنسبة للميكروباص 25% من السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه تُسدد مباشرة من الخزانة العامة عن طريق وزارة المالية إلى شركات السيارات كمقدم للسيارة الجديدة نيابة عن المواطن».

وشدد، على أن أي مواطن مصري يحق له المشاركة في المبادرة على أن يمتلك سيارة قديمة مرّ على تاريخ صنعها 20 سنة فأكثر ومن ثم يحق له المشاركة، وفي حالة الملاكي، فإن هناك شرطا بأن تكون السيارة مملوكة للمواطن لمدة سنتين على الأقل.