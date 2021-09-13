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محمود مسلم

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 13-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:04 ص | الإثنين 13 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يعرف عن مواليد برج السرطان، أنّهم من أكثر الأشخاص اهتمامًا بالخوض في علاقة آمنة بعيدًا عن الكذب والخيانة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزل العمل وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

قد تكون هناك مشكلة منزلية أو عاطفية وعليك أن تتحلى بالهدوء لتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يونيو.

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