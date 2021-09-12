حظك اليوم برج السرطان الأحد 12-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بحبه لقضاء وقت فراغه مع أهله المقربين وأصدقائه، شخصية مليئة بالتناقضات، قد يضحك ويعبس ويصرخ ويبتسم في نفس الموقف كما أنّه صاحب خيال واسع جدا، ويسافر في أحلامه إلى أماكن بعيدة عن الواقع، كما أنّه لا يطمئن لأحد بسهولة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزلك السادس يساعدك أن تتصرف بنضج وتتقدم بخطى واسعة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا وحضورا وتؤثر في الآخرين باستعدادك للتعاون معهم ولإضافة قيمة لهم.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.