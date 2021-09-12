وزير التموين: محمود العربي وجد لمصر اسما عالميا في مجال الصناعة

أعرب علي المصيلحي وزير التموين، عن خالص تعازيه في وفاة الحاج محمود العربي رجل الأعمال، وذلك خلال تقديمه اليوم، واجب العزاء في السرادق المقام بمصنع قليوب، بعد الطريق الدائري بـ3 كيلو غرب الطريق الزراعي، عقب صلاة المغرب.

وزير التموين: الفقيد أعطى من جيبه لمحدودي الدخل ولم يتأخر عن الخير

وأشار المصيلحي في تصريحات للصحفيين على هامش العزاء، إلى أنه تعامل شخصيًا مع العربي، وكان رجل خير وإحسان وبر، يعطي من ماله لمحدوي الدخل، ويسعى في أي عمل خير، ويحب بلده كثيرا، ونجح في أن يجد لمصر اسما عالميا في مجال الصناعة.

وشارك في تقديم واحب العزاء، محمد سعفان وزير القوى العاملة، وعلي المصيلحي وزير التموين، وعصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد.

إجراءات احترازية في سرادق العزاء

وشهد العزاء التزامًا بالإجراءات الاحترازية، بداية من بوابات التعقيم على مداخل ومخارج العزاء، وتوزيع الكمامات على المشاركين، ووجود فرق للتعقيم والتطهير المستمر، عقب انصراف المشاركين، وأثناء دخول آخرين بدلًا منهم.

وشيع آلاف المواطنين جثمان الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي، الملقب بـ«شهبندر التجار»، الذي توفي عن عمر يناهز 89 عامًا، من مسقط رأسه فى قرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية الجمعة الماضي.