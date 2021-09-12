22 قرارا عاجلا من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2021-2022

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 22 قرارًا بشأن العام الدراسي الجديد 2021-2022، من ضمنها تفعيل الحضور والغياب، موضحة أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات المتعلقة ببدء الدراسة من حيث تطعيم المعلمين وإعداد المقررات الدراسية.

قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن بدء العام الدراسي الجديد

وفيما يلي قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن بدء العام الدراسي الجديد:

1- تكثيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في جميع المدارس.

2- ضرورة حصول كل المعلمين والعاملين بالتعليم على لقاح كورونا.

3- التأكيد على حصول طلاب المرحلة الثانوية على التطعيمات اللازمة للوقاية من خطر الفيروس.

4- الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول.

5- حظر استخدام أي مقررات دراسية أو كتب غير المناهج الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها.

6- ضرورة تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد.

7- ضرورة ترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق داخل المدارس والمؤسسات التعليمية.

8- العمل على تنشئة أجيالٍ واعية ومتميزة لمواكبة لمتطلبات العصر.

9- العمل على توفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

تنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم

10- تفعيل وممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم.

11- العمل على رفع الوعي الثقافي لدى الطلاب.

12- الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء وعدد الأشجار بالمدارس.

13- الالتزام بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2016، المنظم لعمل مجموعات التقوية المدرسية؛ بما يضمن لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية.

14- يُحظر تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية.

15- ضرورة تواصل مديري المديريات والإدارات التعليمية مع رؤساء الأحياء والتنسيق معهم؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج.

16- متابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة وتدريس المواد القومية، وتفعيل الرقابة وتحية العلم، وارتداء الزي المدرسي.

17- متابعة تنفيذ غرس أكبر عدد ممكن من الأشجار للحفاظ على الشكل العام الذي يليق بالمدارس.

18- تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة.

19- توفير الوسائل اللازمة لإنجاح مجموعات التقوية والتأكيد على تسجيل الطلاب بها.

20- الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال والتأكيد على أهميتها في عملية إعداد الأطفال للتعليم.

21- ضرورة إزالة الباعة الجائلين ورفع القمامة بجوار المنشآت التعليمية.

22- المتابعة المستمرة على المدارس الخاصة، ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.