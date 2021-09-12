المخرج أحمد نور يستكمل دعم المواهب الصاعدة في «معالي ماما»

يراهن المخرج أحمد نور، على عدد من الفنانين الشباب الصاعدين في فيلم «معالي ماما» الذي من المقرر أن يُعرض في دور العرض المصرية مع نهاية العام الجاري.

محمد صفاء ورغد جلال وريهام الشنواني وأحمد سالم أبرز وجوه فيلم «معالي ماما»

وأكد نور، في بيان، أن الفنانين الصاعدين المشاركين معه في العمل سيكونون نجوم المستقبل، وبالتحديد: محمد صفاء ورغد جلال وريهام الشنواني وأحمد سالم.

وأضاف نور، انه بالفعل يسعى لإنهاء التصوير خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تكثيف أوقات التصوير في ظل حماس النجوم والتزامهم بالمواعيد تمهيدًا للانتهاء من جميع مراحل الفيلم المتعلقة بالمكساج والمونتاج والموسيقى التصويرية، سعيًا لطرحه بدور العرض السينمائي.

«معالي ماما» يدور في إطار اجتماعي وكوميدي

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها.

فيلم «معالي ماما» بطولة بشرى، ومحمود الليثي، ونور قدري، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وإسماعيل شرف، وإيمان السيد، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين، نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وإخراج أحمد نور، ويشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف، ومسؤول إعلامي يارا أحمد.

واحتفل أبطال فيلم «معالي ماما» في شهر يونيو الماضي ببدء التصوير، من خلال تقطيع «تورتة» تزينت بصورة النجمين بشرى ومحمود الليثي، وأخذت الحلوى شكل السجادة الحمراء في المهرجانات الفنية، فضلًا عن التقاط الصور التذكارية.

وحضر اليوم عدد من الأبطال، منهم بشرى ومحمود الليثي وسامي مغاوري، والمخرج أحمد نور، وقاموا بتقطيع التورتة احتفالًا ببدء التصوير.