هل يمكن التحويل من كلية إلى أخرى بعد سنة؟.. «التعليم العالي» تجيب

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الستار على مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2021 لطلاب تنسيق الجامعات، وأكدت الوزارة أنه لن يجري مد مرحلة تسجيل تحويلات تقليل الاغتراب، فيما يبحث المئات من الطلاب عن طرق للتحويل بين الكليات خاصة الطلاب الخاضعين لقواعد التوزيع الجغرافي، حيث طرح العديد من الطلاب تساؤلات حول، هل يمكن التحويل من كلية إلى أخرى بعد سنة؟، وهو ما كشف عن إجابته السيد عطا رئيس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية.

التعليم العالي: التحويل من كلية إلى أخرى بعد سنة عن طريق الجامعة وليس مكتب التنسيق

وقال «عطا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن سؤال هل يمكن التحويل من كلية إلى أخرى بعد سنة؟، قائلا: «التحويل بعد الدراسة بعام يكون من خلال الجامعة، وهو أمر إداري ليس له علاقة بمكتب التنسيق»، موضحاً أن التحويلات المتعلقة بمكتب التنسيق للقبول بالجامعات والموقع الإلكتروني للتنسيق تكون فقط للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021 ومايعادلها من شهادات.

الجامعات: التحويل من كلية إلى أخرى بعد سنة يكون وفقا لاشتراطات

وكشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، عن أنه يمكن للطالب التحويل من كلية إلى أخرى بعد سنة، بشرط أن يستكمل الطالب عاما دراسيا كاملا، بالإضافة إلى عدد من الاشتراطات الخاصة بالتحويل بين الكليات أبرزها نجاح الطالب، وألا يكون صدر بحقه قرار فصل من الكلية التي يرغب في التحويل منها، وأن يكون حسن السمعة والسير والسلوك، وألا تكون هناك عقوبات تأديبية موقعة عليه، بجانب أن يكون محققاً لكافة الاشتراطات التي حددها قانون تنظيم الجامعات الحكومية في هذا الشأن، بجانب أن يكون التحويل وفقا للتخصصات المتاحة من قبل الجامعات.