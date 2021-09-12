استعدادا لانطلاقها.. رئيس جامعة الأقصر يتابع آخر التجهيزات بكلية الطب

أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة آخر التجهيزات والأعمال داخل كلية الطب في جامعة الأقصر بمنطقة طيبة شمال محافظة الأقصر، تمهيدًا لبدء العام الدراسي بها العام الجديد، برفقة عدد من قيادات الجامعة، وهم الدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب، أمين عام الجامعة المساعد وجمال سيد، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

رئيس جامعة الأقصر يطمئن على وضع اللافتات بالكلية

وخلال جولته بكلية الطب بجامعة الأقصر، اطمأن رئيس جامعة الأقصر، على آخر الأعمال والاستعدادات بكلية الطب بجامعة الأقصر، كما تابع وتأكد من وضع اللافتات بكل أنحاء الكلية، مع تجربة أجهزة الإنذار، ومعدات الإطفاء التي جرى تركيبها داخل كلية الطب تجنبًا للحرائق.

كما وجه رئيس الجامعة، إدارة كلية الطب، بضرورة التعاون، وبذل كل الجهد لرسم صورة مشرفة كلية طب بجامعة الأقصر، مشيرًا إلى أن جامعة الأقصر تضع كل إمكاناتها المادية والبشرية، في خدمة كلية الطب.

رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال تزيين فناء كلية الطب

كما تابع الدكتور محمد محجوب عزوز، أعمال تزيين وتجميل وتشجير فناء كلية الطب بجامعة الأقصر، استعدادًا لبدء الدراسة بها في العام الدراسي الجديد، ضمن كليات الجامعة الأخرى ومنهم «كلية الآثار، الفنون الجميلة، السياحة والفنادق، الألسن».

رئيس جامعة الأقصر، في نهاية جولته، أشاد بما وصلت إليه كلية الطب بجامعة الأقصر، من مستوى متقدم في التجهيزات التي تمت في وقت قياسي جدًا.