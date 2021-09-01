رئيس جامعة الأقصر يتابع تطعيم هيئة التدريس والعاملين بلقاح كورونا

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، انتظام عملية التطعيم لأعضاء هيئة التدريس وموظفي وطلاب جامعة الأقصر بلقاح فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، في إطار تعليمات وزارة الصحة والسكان بتطعيم جميع العاملين بالمؤسسات الحكومية بلقاح كورونا.

ورافق رئيس الجامعة، في جولته كل من الدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب، والدكتور محمد شحاتة، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب ومنسق الحملة، وعدد من قيادات الجامعة.

تقديم اللقاح للأساتذة والموظفين والطلاب

وجاءت عملية تطعيم العاملين بجامعة الأقصر، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطعيم جميع العاملين بمنظومة التعليم سواء الجامعي أو حتى ما قبله من مراحل تعليمية، بلقاح فيروس كورونا، تزامناً مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

رئيس جامعة الأقصر يشدد على تسهيل تطعيم الأساتذة بلقاح كورونا

كما أكد رئيس جامعة الأقصر على اتخاذ الجامعة جميع التدابير لتسهيل تقديم لقاح كورونا للأساتذة والموظفين والطلاب ولجميع العاملين في الجامعة بشكل عام، لافتاً إلى أنّ الإدارة الطبية التابعة لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر تعمل بشكل يومي من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهراً.

واطمأن «محجوب» من مسؤول إدارة الأمراض المعدية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الأقصر، وهو المسؤول كذاك عن فرق التطعيم، على انتظام عملية تلقي اللقاح بجامعة الأقصر.

صحة الأقصر: تدريب الفرق المسؤولة عن التطعيم

على جانب آخر، لفت «أبوالعطا» إلى أنّه تم تدريب الفريق المسئول عن تقديم تطعيم العاملين بمؤسسات الدولة بلقاح كورونا على مستوى عال، بالإضافة إلى تقديم مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، للدعم اللوجستي لحين الانتهاء من تطعيم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأقصر، وكذلك طلاب المدن الجامعية، كما سيتم تطعيم طلاب الدراسات العليا والموظفين والعاملين بجامعة الأقصر.

رئيس جامعة الأقصر يناشد العاملين تلقي لقاح كورونا

وناشد رئيس الجامعة الجميع التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان على الإنترنت، وطباعة رقم التسجيل لتلقي لقاح كورونا، لافتاً إلى أنه سيتم تطعيم جميع العاملين والطلاب داخل الجامعة، وسيتم تطعيم الطلاب خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.