أقسام وأنظمة الدراسة بالمعهد العالي للسينما 2021 في القاهرة

أعلن المعهد العالي للسينما، أحد معاهد أكاديمية الفنون، التابعة لوزارة الثقافة، تخفيض مجموع القبول بأقسامه إلى 55%، لتشمل المرحلة الثالثة من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة هذا العام وكذلك الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العام أعوام «2019، 2020، 2021»، وأن تكون مدة الدراسة 4 سنوات أو 8 فصول دراسية، بالإضافة لاستمرار فتح باب التقدم إلى يوم 16 سبتمبر الجاري، بحسب مصدر مسؤول بأكاديمية الفنون.

أنظمة الدراسة بالمعهد العالي للسينما:

1- التعليم النظامي

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن» أن التعليم النظامي يكون من خلال نظام تعليمي صباحى بنظام الساعات المعتمدة يمنح درجة البكالوريوس في فنون السينما، ويخضع لعدد من الضوابط من بينها الحد الأدنى لمجموع الثانوية العامة والسن وعام الحصول على المؤهل والعدد المسموح بقبوله كل عام.

2- التعليم الموازي بمصروفات

ونظام تعليمي صباحي بنظام الساعات المعتمدة أشبه بنظام الجامعات الخاصة، يقوم الطالب فيه بدفع مصروفات تعليمه كاملة، وهو أكثر مرونة في شروطه من حيث السن، والعدد المسموح بقبوله كل عام والحد الأدنى لمجموع الثانوية العامة.

شروط الالتحاق بالتعليم النظامي بالمعهد العالي للسينما

- يقبل المعهد في نظامه العادي في جميع أقسامه الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات الأجنبية المعادلة لها بحد أدنى 55%، كما يقبل الحاصلين على الثانوية العامة من العام الحالي وعامين سابقين.

- لا يشترط المعهد الشعبة العلمية إلا في حالة الطلبة المتقدمين للالتحاق بقسم هندسة الصوت عدا ذلك فالأقسام الباقية تقبل الشعبتين الأدبية والعلمية.

- ألا يزيد عمر الطالب عن 22 عاما في أول أكتوبر 2021، للالتحاق في حالة الحاصلين على الثانوية العامة أو أي من الشهادات الأجنبية المعادلة لها.

شروط الالتحاق بالنظام الموازي بمصروفات بالمعهد العالي للسينما

- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية كحد أدنى، ودون شروط في المجموع أو السن أو عام الحصول على الثانوية العامة.

- لا توجد شروط خاصة بالشعبة العلمية أو الأدبية حيث يقبل جميع أقسام المعهد عدا قسم هندسة الصوت الشعبتين بلا تمييز، أما قسم هندسة الصوت فيقبل الشعبة العلمية فقط ولا يقبل سواها.

- يقبل المعهد حملة المؤهلات العليا دون أي شروط تتعلق بالسن أو تاريخ الحصول على المؤهل.

أقسام المعهد العالي للسينما

يتضمن المعهد العالي للسينما عدة أقسام وهي كالتالي: السيناريو- الإخراج- المونتاج- الإنتاج- هندسة الصوت- هندسة المناظر- الرسوم المتحركة- التصوير.