«التعليم العالي»: إعلان نتائج القبول بالجامعات الأهلية إلكترونياً

أعلن الموقع الإلكترونى لقبول الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية «الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة»، نتائج تنسيق الطلاب الذين أدوا الاختبارات الإلكترونية حتى الخميس 9 سبتمبر 2021، على الموقع الإلكترونى.

وناشدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الطلاب مراجعة الموقع الإلكترونى لمعرفة الكليات المرشحين للالتحاق بها، واستكمال الإجراءات المطلوبة للقيد بالكليات، وذلك بمقرات هذه الجامعات. وطالبت الوزارة الطلاب الذين استنفدوا الرغبات بالدخول مرة أخرى على الموقع الإلكترونى، لإعادة ترتيب الرغبات من جديد، وفقاً للبرامج الدراسية المتاحة.

وأكدت الوزارة، فى بيان، أن باب التقديم للجامعات الأهلية «الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة» لا يزال مفتوحاً أمام الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة.

يُذكر أن نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع يعتمد على المجموع الاعتبارى للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب فى الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة، مضافاً إليه درجات الاختبار الإلكترونى «70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% للاختبار المعرفى وفقاً لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدى»، وتُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التى أنشأتها الوزارة فى الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.

مد تنسيق الشهادات الأجنبية حتى 20 سبتمبر

وأعلن مكتب تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد مد فترة صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الأجنبية، المتقدمين لمكتب التنسيق هذا العام إلى يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجارى، نظراً لتأخر ظهور نتائج بعض الشهادات الأجنبية، وذلك حرصاً على مصالح الطلاب.

وانتهى أمس تسجيل رغبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الثانوية العامة 2021، وذلك بعد استمرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى تلقى رغبات الطلاب لليوم الخامس على التوالى.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف على قطاع التنسيق، أنه سيتم البدء بعدها فى إجراءات توزيع الطلاب وفقاً للرغبات الجديدة، حسب القواعد والحدود التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فى هذا الشأن.

انتهاء تقليل الاغتراب لـ«أولى وثانية» بتنسيق الثانوية العامة

وشدد رئيس قطاع التعليم، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أن عدد مَن سجلوا رغباتهم لتقليل الاغتراب 2021 بلغ حتى الآن حوالى 86 ألف طالب وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية بشعبتيهما (العلمى والأدبى)، مؤكداً أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال أعمال تسجيل الرغبات عبر معامل التنسيق الإلكترونى المختلفة، مشدداً على ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة تسجيل الرغبات.

«عبدالغفار والمتيني» يتفقدان مراكز التطعيم بلقاحات كورونا

على جانب آخر، أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، جولة تفقدية لمتابعة سير حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين، للوقاية من فيروس كورونا المستجد بمركز التدريب بكلية الطب بمستشفى الدمرداش، جامعة عين شمس.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية توفر اللقاح لكوادر الجامعات المصرية بالمجان، حيث يأتى ذلك استعداداً لبدء العام الجامعى الجديد، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بصورة آمنة، وبما يساهم فى استعادة الحياة الطبيعية التى تمكن الجامعات من مواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.

وشدد الوزير على ضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع مُنتسبى الجامعات قبل بداية العام الدراسى الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات الملزمة لتلقى التطعيم، واعتبارها شرطاً أساسياً للوجود داخل الحرم الجامعى، مع الاستمرار فى تكثيف الجهود الطبية التى تتسم بالشكل الحضارى والمنظم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما أشاد «عبدالغفار» بالنظام المميكن والإجراءات التى تتبعها جامعة عين شمس فى تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، وكذلك بإقبال الطلاب على تلقى لقاح كورونا.

وأشار الدكتور محمود المتينى إلى أن هناك حملة موسعة لتطعيم طلبة وطالبات جامعة عين شمس، البالغ عددهم 200 ألف طالب، وكذلك الموظفون وعددهم 40 ألف موظف، مشيراً إلى أن الجامعة وضعت خطة تنفيذية لتلقى لقاحات فيروس كورونا تمت على عدة مراحل، من خلال حملة توعوية بأهمية تلقى اللقاحات، وذلك بالتعاون مع كليتى الطب والتمريض والقطاع الصحى بالجامعة.

جدير بالذكر أن العديد من الجامعات المصرية بدأت بالفعل فى تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب خلال الأيام القليلة الماضية، منها جامعات (القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والمنيا، والمنوفية، والمنصورة).

المدارس الدولية تستقبل الطلاب في أول أيام الدراسة

على جانب آخر، انتظمت الدراسة فى المدارس الدولية اليوم، مع بداية العام الدراسى الجديد، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعى فى المدارس.

واستقبلت المدرسة الدولية بالشيخ زايد الطلاب فى أول أيام الدراسة من خلال مجموعة من الأنشطة الترفيهية، وجرى تنظيم حفل لاستقبال الطلاب والترحيب بهم، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الألعاب الرياضية.

وشهدت المدرسة الرسمية الدولية فى مصطفى النحاس انتظام حضور الطلاب فى أول أيام الدراسة، إضافة إلى حضور أولياء الأمور، وجرى تنظيم مجموعة من الأنشطة والألعاب للطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم بدء العام الدراسى الجديد فى جميع المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «الدولية»، موضحة أنه سيشهد حضوراً منتظماً لجميع الطلاب مع تفعيل الحضور والغياب.

وأضافت الوزارة أنه جرى التأكيد على جميع المدارس الدولية بضرورة تقديم أوجه الخدمة العامة لجميع الطلاب مع بداية الدراسة، بالحضور الفعلى للطلاب أو الاستفادة من جميع المنصات الرقمية التى جرى توفيرها، مثل «حصص مصر التعليمية» و«إدارة التعلم» ومنصة «البث المباشر»، وقناة «مدرستنا» التعليمية.

وتابعت وزارة التربية والتعليم أنه جرى إرسال تعليمات مشددة لجميع المدارس الدولية بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء الدراسة بالعام الدراسى الجديد، لافتة إلى أنه جرى التنسيق الكامل مع جميع مديريات التعليم لبدء العام الدراسى الجديد فى المدارس الدولية.