اليوم.. النطق بالحكم على 74 متهما باقتحام مركز شرطة سمالوط

تنطق محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين «أحمد الفقي ومحمد صلاح»، وأمانة سر علي حسن، اليوم الاثنين، بالحكم على 74 متهما في أحداث العنف في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط» شمال المحافظة، خلال موجة الشغب التي صاحبت فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في أغسطس عام 2013.

صدور أحكام ضدهم في جلسات سابقة

وتعاد محاكمة المتهمين الـ74، في القضية، بعد صدور أحكام ضدهم في جلسات سابقة، ضمن 119 متهما صدرت ضدهم أحكاما عام 2015 تتراوح بين السجن 5 سنوات والمؤبد 25 عامًا، فضلا عن صدور أحكام بالإعدام على عدد من المتهمين، الذين تم إلقاء القبض عليهم على فترات منفصلة، لتُعاد إجراءات محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جديدة غير التي أصدرت الحكم الأول.

حرق مركز شرطة سمالوط

وقال أسامة الجمل، محامي عدد من المتهمين، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المقرر أن تسدل المحكمة الستار عن القضية المعروفة إعلاميا باقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط، التي تضم 74 متهما، اليوم الاثنين.

وأوضح «الجمل»، أن المحكمة استمعت في جلساتها السابقة إلى أقوال شهود الإثبات، وأمرت كل الجهات الفنية «اتحاد الإذاعة والتلفزيون»، بإرسال تقارير مفصلة عن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة من مقاطع فيديو وصور حول الأحداث، وعليه تكون المحكمة استعرضت كافة الأدلة التي تشير إلى أن الحكم الذي سيصدر سيكون أصدق عناوين الحقيقة.

وشهدت محافظة المنيا بشكل عام، ومركز سمالوط بشكل خاص أحداث شغب وعنف عقب فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول «محمد مرسي»، طالت عدد من المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية، ومقرات الوحدات المحلية والمحاكم وأقسام ومراكز الشرطة، وتم قطع الطرق لإثارة الفوضي بقصد تكدير الأمن والسلم العام في البلاد.