حبس المتهمين بخطف «طفل العبور»

أمرت نيابة العبور بمحافظة القليوبية، اليوم، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهام أحدهما باختطاف طفل شقيقه، بمعونة المتهم الثاني، بسبب خلاف مالي وتم ضبطهما وحبسهما، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتبين قيام المتهم بإخفاء الطفل لدى أحد أصدقائه ثم اتصل بوالد الطفل يطلب منه مبلغًا ماليًا مقابل إطلاق سراحه، ونجحت مباحث القليوبية في تحرير الطفل والقبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بلاغ بخطف طفل في القليوبية

وكان مأمور قسم شرطة العبور، تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص بتغيب نجله، 11 عامًا، من أمام أحد المولات التجارية بدائرة القسم وعقب ذلك تلقى اتصال هاتفي من مجهول أخبره بأنه يحتجز نجله وطلب منه مبلغًا ماليًا مقابل إطلاق سراحه.

خلاف مالي سبب الخطف

تم اخطار مدير أمن القليوبية، فأمر بتشكيل فريق بحث لسرعة تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة، وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة حيث تبين أنه عم الطفل المختطف وذلك لخلافات مالية بينه وبين شقيقه دفعته لارتكاب الواقعة وقيامه باختطاف الطفل أثناء وجوده أمام أحد المولات التجارية واحتجازه بمسكن صديقه بدائرة قسم شرطة الخصوص وقيامهما بمساومة والده بطلب فدية لإطلاق سراحه.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهمين وتحرير الطفل من مسكن المتهم الثاني، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة ومساومة والده من خلال اتصال بالهاتف المحمول الخاص بالطفل، وأرشدا عن مكان الهاتف المحمول وتم تحرير الطفل المختطف سالماً وتولت النيابة التحقيقات.