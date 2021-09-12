«الصحة»: حقن 23 طفلا مصابا بالضمور الشوكي خلال شهر واحد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الطفل المريض بالضمور الشوكي يفقد قدرته على الحركة والبلع والتنفس أحيانًا، لذا فهو يعاني معاناة شديدة وأيضًا عائلته، مشيرة إلى أن الدولة عملت على إيجاد الحل لتوفير العلاج والذي يعمل على تحسين الحالة ويمنع تطورها، منوهة بأن هذا العلاج ليس حاسمًا في المراحل المتأخرة.

4 أنواع من الضمور العضلي

وأضافت «زايد»، خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك 4 أنواع من مرض الضمور العضلي، وهناك علاجين فقط الأول يعمل على حل مكان الجين المعطل المتسبب في المرض وهذا غالي الثمن، والآخر يعمل على تعديل الجين المعطل، مشيرة إلى أن العلاج يجب أن يكون عمر الطفل أقل من سنتين ولا يحصل على التنفس الصناعي لساعات تصل إلى 16 ساعة، مع توفر نسبة معينة من الفيروس، وإذا زادت لا يمكن إعطاؤه الدواء.

3 فحوصات تجرى لمرضى الضمور العضلي

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك 3 فحوصات تجرى على مرضى الضمور العضلي تشمل الفحوصات المعملية والإكلينكية والجينية وهي الأغلى، وكانت العينات ترسل إلى هولندا، ولكن حاليًا أصبحت هذه المعامل متوفرة في مصر في ظل إقدام مصر على شراء الجهاز الذي يفحص هذه العينات، منوهة بأن هناك 103 حالة مصابة بضمور العضلات.

«زايد»: الإرادة السياسية بتعمل المعجزات

وتابعت «الإرادة السياسية بتقدر تعمل المعجرات مش بس القدرة التنفيذية للوزيرة عشان الإرادة السياسية بتحل العقبات قدام الشركات الدولية والتفاوض مع الشركات بيكون مختلف»، موضحة أن الرئيس أعلن مبادرة علاج مرض ضمور العضلات أثناء تدشينه حياة كريمة، « عملنا 25 مركزًا، استقبلنا 3650 مريضًا، ولقينا ضمور عضلي شوكي 153 منهم 109 فوق سن سنتين، ودول اللي مركزين معاهم وفي 23 حالة اديناهم الحقنة، وإحنا عملنا اتفاقية تاريخية مع الشركة المعالجة، وقالوا إن مصر الدولة الوحيدة اللي أدت 23 طفل في شهر».