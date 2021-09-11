وزيرة الصحة لـ«الوطن»: نتجه لإنتاج لقاح موديرنا في مصر الفترة المقبلة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك مباحثات لتوفير لقاح موديرنا وإمكانية إنتاجه في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضافت زايد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر تستعد لاستقبال لقاح موديرنا أيضا خلال الفترة المقبلة، وتم عقد اجتماع مع ممثلي شركة موديرنا لبحث سبل التعاون مع الطرفين، خاصة بعد تجهيز مصنع فاكسيرا بالسادس من أكتوبر.

«الصحة»: الدولة حريصة على توفير لقاحات متنوعة للمواطنين

وتابعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نتطلع إلى إنتاج لقاح موديرنا في مصر وتم دعوة ممثلي شركة موديرنا لزيارة مصر وتفقد شركة «فاكسيرا»، لافتة إلى حرص الدولة على تنوع مصادر اللقاحات وتوفيرها لجميع المواطنين، خاصة للمسافرين في الدول التي وضعت بعض الشروط لدخولها ومنها التطعيم بلقاحات بعينها.

وفيما يخص العاملين بالتربية والتعليم والتعليم العالي، كشفت وزيرة الصحة والسكان أنه من المتوقع الانتهاء من تطعيم أكثر من 3.3 مليون فرد بنهاية شهر سبتمبر وأول شهر أكتوبر، مجددة دعوتها للمواطنين بضرورة حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وزيرة الصحة تطمئن المواطنين بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وفيما يتعلق بالموجة الرابعة لفيروس كورونا، طمأنت الوزيرة المواطنين بشأن توفير أدوية مصابي كورونا، وجاهزية المستشفيات ورفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ومتابعة المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.

وناشدت المواطنين، خاصة كبار السن، ضرورة طلب الرعاية الصحية في توقيت مبكر للمساهمة في خفض معدلات الوفاة بالفيروس، موضحا أنه كلما تم طلب الرعاية في توقيت مبكر كلما ساعد المنظومة الصحية في تقديم كل سبل الرعاية ومساعدة الحالات، مؤكدة أن الخطوط الساخنة للوزارة تعمل على مدار اليوم وهناك حالات في العزل المنزلى يتم متابعتها بفريق من وزارة الصحة والسكان.