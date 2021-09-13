سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 13-9-2021

يبحث الكثيرون بشكل يومي عن أسعار الذهب في الأسواق ومحلات الصاغة، خاصة في ظل حالة الاضطراب التي يشهدها المعدن الأصفر منذ عامين، وتحديدًا منذ ظهور جائحة كورونا المستجد، ويعتبر البحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم من أكثر الكلمات بحثًا باعتباره العيار الأكثر روّاجًا في مصر.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم، بين 895 و897 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 783 و785 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وجاء سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 671 و673 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,264 إلى 6,280 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، اليوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر، نحو 903.10 جنيه، 57.49 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 790.23 جنيه، 50.30 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 677.34 جنيه، 43.11 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وفي السياق نفسه، يعاني الذهب من تذبذب في الأسعار خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، حيث انتقلت إلى المعدن الأصفر أنظار المستثمرين باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة مقارنة بالعملات الورقية.