تعرف على شروط الحصول على قرض من 3 بنوك

إذا كنت تبحث عن فرصة لتمويل مشروعك، وتسعى للحصول على تمويل من البنوك، فإليك شروط الحصول على القروض من عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى.

شروط الحصول على قرض من البنك الأهلي المصرى

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية التمويل.

شروط الحصول على من بنك مصر:

- ألا يقل عمر العميل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية مدة القرض.

- الحد الأدنى لبدء النشاط يجب أن يكون عامًا واحدًا على الأقل.

- ألا يقل الحد الأدنى لصافى الدخل عن 2000 جنيه شهريًا

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض من بنك مصر

حدد بنك مصر، بعض المستندات للحصول على قرض هى كالتالى:

- صورة بطاقة رقم قومى

- بيان بالدخل الشهري للمقترض

- صورة من البطاقة الضريبية

- صورة من تصريح مزاولة المهنة

- إيصال مرافق لم يمر عليه ثلاثة أشهر

- سجل تجارى حديث

شروط الحصول على قرض من بنك القاهرة:

- السن الشخص بين 21 إلى 60 عامًا كحد أقصى.

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن 3 أشهر.

- ألا يتجاوز 60 سنة في نهاية مدة القرض.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض من بنك القاهرة:

- أن يتقدم الموظف ببيان مفردات المرتب معتمد من جهة العمل.

- أن يقدم الموظف طالب الخدمة خطاب جهة العمل موضحا به تاريخ التعيين والوظيفة وطبيعة التعاقد.

- أن يقدم الموظف بيانا بالحالة الوظيفية المعتمد من جھة العمل على أن يكون متضمنًا على الأقل البيانات الآتية (الاسم – تاريخ التعيين – الموقف من الجزاءات – المسمى الوظيفي).

- أن يقدم الموظف إقرار تعهد جهة العمل بتحويل مرتب المقترض أو القسط.

- يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية (مدون بھا اسم جھة العمل وحال عدم وجود اسم جھة العمل على بطاقة تحقيق الشخصية يتم استيفاء بيان بالرقم التأميني معتمد من جھة العمل / أو طبعة تأمينات ممھورة بخاتم المكتب التأميني التابع له العميل مذكور بھا اسم جھة العمل).

- إيصال مرافق (كهرباء، مياه، غاز، تليفون) للحصول على قرض الموظفين من بنك القاهرة.