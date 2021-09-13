حظر المحمول والتدخين.. «التعليم» تصدر قرارات مهمة بشأن العام الدراسي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من القرارات المهمة المنظمة للعملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022، مشددة على جميع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة متابعتها والالتزام بها.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز قرارات وزارة التربية التعليم بحسب الكتاب الدوري رقم 24:

-التأكيد على ضرورة سد العجز في جميع التخصصات بمختلف المراحل وذلك من خلال إعادة توزيع جميع المعلمين بشكل عادل على المدارس وفقاً لتخصصاتهم ومعدلات العجز والزيادة على أن يتم ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد استقراراً للعملية التعليمية.

-التأكيد على حظر استخدام الهاتف المحمول نهائياً أثناء اليوم الدراسي لكل من الطلاب والمعلمين وحظر التدخين.

-الالتزام بالمعايير والضوابط المقررة عن اختيار مديري ووكلاء المدارس والموجهين الفنيين والالتزام بكافة القرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن دون الإخلال منها.

«التعليم» تشدد على ضرورة عقد لقاءات مكثفة مع أولياء الأمور

_ضرورة عقد لقاءات دورية بين مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع أولياء الأمور للاستماع لمقترحاتهم والتأكيد على تفعيل دور مجالس الآباء والأمناء.

-ضرورة الاهتمام بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم تنفيذ أي برامج إلا بعد التنسيق مع الوزارة.

-سرعة الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب الجدد بالصفوف الأولى بمراحل التعليم المختلفة ومتابعة التزام الطلاب بالمظهر والشكل المناسب.

«التعليم»: منع تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب وأولياء الأمور

-إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التعليم بالمدارس.

-العمل بكل جهد على مكافحة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود الممكنة للقضاء عليها ومعاقبة المخالفين ولا سيما المتغيبين عن مدارسهم.

-تخصيص مواعيد لزيارة أولياء الأمور للمدارس لتمكينهم من متابعة ابنائهم.

-التأكيد على عدم تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب وأولياء الأمور.