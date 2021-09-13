فيفي عبده تتجاهل الهجوم عليها بسبب «رقصة البشكير» برقصة جديدة.. فيديو

تجاهلت الفنانة فيفي عبده، الهجوم عليها مؤخرا بسبب فيديو «رقصة البشكير» الذي نشرته منذ أيام عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، حيث قامت بنشر فيديو لرقصة جديدة لها على أنغام «بنت أكابر» للمطربة أصالة.

ونشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو رقصتها الجديدة وعلقت قائلة «يا مساء الفل أغنية حبيبة قلبي الجميلة أصالة، أغنية بنت أكابر بحبها وبحبكم».

راقصة البشكير لفيفي عبده تثير غضب الجمهور

وكانت فيفي عبده نشرت منذ أيام عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «انستجرام» فيديو لها وهي ترقص مرتدية «بشكير»، وعلقت على الفيديو قائلة «يا مساء الفل من الساحل الشمالى أغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح.. خمسة امواه».

وشهد فيديو رقص فيفي بالبشكير، العديد من التعليقات الهجومية، جاءت كالتالي: «خلصت هدومك يعني»، فيما قال آخر «يانهار أسود ومهبب بشكير»، بينما اكتفى أحد المعلقين على الفيديو بقوله «لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يهديكي»، وعلق آخر «هو ده البشكير يافوفة ولا أنا متهيألي»، وكتب آخر «مش لدرجة المنشفة يا فوفة، بنحبك آه بس مش منشفة».

مرض فيفي عبده

في يوليو الماضي خضعت فيفي عبده لعملية جراحية في العمود الفقري، ألزمتها الابتعاد فتره عن جمهورها والسوشيال ميديا،لتعلن في اول اغسطس تعافيها بشكل كامل وتسافر الي الساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية هناك وتحرص كل فتره علي نشر رقصات لها من الساحل الشمالي.