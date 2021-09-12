أول تعليق من ابنة فيفي عبده على فيديو «البشكير»: معرفش عنه حاجة

أثارت الفنانة فيفي عبده حالة من الجدل، مساء أمس السبت، بعد نشرها فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، ظهرت خلاله وهي ترقص مرتدية «البشكير»، ما جعلها عرضة للانتقادات من جانب متابعيها عبر الحساب نفسه.

وتقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد فيفي عبده، متهما إياها بنشر الفسق والفجور، إثر نشرها لهذا الفيديو الذي لا يليق، ولا يتناسب مع الآداب العامة لقيم المجتمع، بحسب قوله.

ابنة فيفي عبده: «ماشفتش الفيديو»

ومن جانبها، قالت الفنانة عزة مجاهد، ابنة فيفي عبده، لـ«الوطن»، في أول تعليق منها على البلاغ المقدم ضد والدتها، إنها لم ترَ الفيديو حتى الآن، ولا تعرف شيئا عن البلاغ الذي تقدم به المحامي أشرف فرحات.

وأكدت عزة أن والدتها متواجدة حاليا في الساحل الشمالي وتتمتع بصحة جيدة.

مرض فيفي عبده

وكانت الفنانة فيفي عبده، تعرضت لأكثر من أزمة صحية خلال الآونة الأخيرة، وفقا لما أعلنته عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، حيث كتبت: «أنا في البيت، أنا عايزة أطمنكوا عليا أنا مش في المستشفى زي ما هما منزلين، أنا عيانة وفي البيت، بتعالج في البيت عشان ضهري واجعني مش أكتر، معنديش أي حاجة، اللي عندي إني أنا محتاجة دعاء الناس، لأني فعلا مكنتش قادرة أمشي على رجليا.

وأضافت فيفي عبده في منشورها: «الحمدلله رب العالمين أديني بتعالج وإن شاء الله هبقى كويسة مش عارفة مطلعين إشاعات كتير عليّ جدا، حرام اللي هما كاتبينه ده، الحمدلله أنا كويسة، وإن شاء الله واقعة وتزول، وربنا يشفي كل مريض وأنا من ضمنهم، ومن مصر أم الدنيا بحبكم أوي، ربنا يخليكم بيت بيت».