كوريا الشمالية تجري بنجاح إطلاق نوع جديد من «صواريخ كروز» بعيدة المدى

أجرت كوريا الشمالية، بنجاح، تجربة إطلاق نوع جديد من «صواريخ كروز» بعيدة المدى، خلال عطلة نهاية الأسبوع المنقضية، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم، إن إجراء تجارب إطلاق الصواريخ، تم خلال اليومين الماضيين بعد عامين من التطوير.

وأوضحت الوكالة الشمالية، أن تطوير «صاروخ كروز» بعيد المدى، وهو سلاح استراتيجي ذو أهمية كبيرة، قد تم دفعه إلى الأمام وفقًا للدراسات العلمية وعملية تطوير نظام أسلحة يمكن الاعتماد عليها خلال العامين الماضيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الاختبارات التفصيلية لأجزاء الصواريخ وعشرات من اختبارات الدفع الأرضي للمحرك واختبارات التحليق المختلفة واختبارات التحكم والتوجيه واختبارات قوة الرؤوس الحربية وما إلى ذلك قد أجريت جميعها بنجاح.

الصواريخ قطعت مسافة 1500 كيلومتر قبل إصابة أهدافها

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن ن الصواريخ قطعت مسافة 1500 كيلومتر قبل إصابة أهدافها وتسقط في المياه الإقليمية للبلاد خلال الاختبارات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

مسؤولون وعلماء بارزون من قطاع علوم الدفاع يشاركون في الإطلاق التجريبي

وشارك مسؤولون وعلماء بارزون من قطاع علوم الدفاع في الإطلاق التجريبي، فيما أشارت الوكالة الكورية الشمالية، إلى أنه تم تطوير السلاح الإستراتيجي ذي الأهمية الكبرى في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطة الخمسية لتطوير علوم الدفاع وتطوير نظام الأسلحة التي اقترحها مؤتمر الحزب الثامن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشددت الوكالة الشمالية، على أن تطوير نظام الأسلحة هو وسيلة ردع فعالة لضمان أمن بيونج يانج بشكل أكثر إحكاما وقوة لقمع العمل العسكري ضد البلاد من خلال القوات المعادية.