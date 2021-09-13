7 معلومات عن خطة إسرائيل بشأن غزة.. «الاقتصاد مقابل الأمن»

قدم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الأحد، خطة جديدة لإعادة التسوية مع قطاع غزة وإعماره، مقابل التزام حركة «حماس» بالتهدئة، وقال في مؤتمر بجامعة هرتسليا، إن سياسة إسرائيل منذ انسحابها من قطاع غزة في عام 2005، والتي تضمنت قيودا على الحركة والتجارة، لم تكن فعالة في منع هجمات حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية في غزة.

ودعا لابيد، إلى خطة «الاقتصاد مقابل الأمن» والتي من شأنها أن تخلق الاستقرار على جانبي الحدود، واصفا خطته بأنها سياسة ضرورية لمشاركة إسرائيل في إعادة إعمار غزة، على حد زعمه.

لابيد: الخطة تحظى بدعم رئيس الوزراء ووزير الجيش بيني جانتس

ونرصد أبرز المعلومات عن خطة إعمار قطاع غزة:

- تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، وبخاصة الإسكان والنقل.

- إصلاح نظام الكهرباء وتوصيل الغاز وبناء محطة لتحلية المياه وتحسين النظام الصحي.

- بناء جزيرة اصطناعية قبالة سواحل غزة تسمح بإنشاء ميناء وإنشاء رابط للمواصلات بين غزة والضفة الغربية.

- تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على إمدادات المياه والكهرباء لغزة.

- السلطة الفلسطينية تستأنف سيطرتها على معابر غزة الحدودية.

- تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة الكاملة على غزة.

- الخطة ستتطب دعما ماليا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول خليجية ومصر ستلعب دوراً في هذه الخطة.