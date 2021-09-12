هجوم بطائرات مسيرة على «مطار أربيل».. وقصف إسرائيلي على غزة «فيديو»

شهدت الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث على الساحة الدولية، كان أبرزها، الهجوم الذي استهدف مطار «أربيل الدولي» الواقع في إقليم كردستان شمال العراق، دون وقوع إصابات، كما شهد قطاع غزة ، غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مواقع في القطاع المحاصر.

وتعرض «مطار أربيل الدولي»، لهجوم بطائرات مسيرة، فيما لم يسفر الهجوم عن أي أضرار بشرية، فيما قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في بيان، اليوم، إنه تم استهداف المطار بطائرات مسيرة «بدون طيار» محملة بمواد متفجرة، وفقا لما ذكرته شبكة «رووداو» الإعلامية.

بدوره، أشارت شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، على اللقطات الأولى للهجوم وظهر في الفيديو الطائرات المسيرة التي هاجمت «مطار أربيل الدولي»، وتصدي منظومة الدفاع الجوي في المطار لإحداها.

وكانت قناة «العراقية»، نقلت في وقت سابق عن مدير المطار الدولي أحمد هوشيار، قوله إن القصف لم يخلف أضرارا، والرحلات ستتوقف لمدة ساعتين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي قطاع غزة المحاصر، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات على مواقع تابعة لحركة «حماس» وسط قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع، دون وقوع إصابات.

وقالت مصادر أمنية إن الطائرات استهدفت بعدة غارات موقعا على مدخل مخيم المغازي وسط القطاع، كما أغارت على هدف شرق مخيم البريج.

كما شنت طائرات الاحتلال، غارات على مواقع غرب خان يونس، وفي مدينة دير البلح، وعلى أرض زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

جيش الاحتلال: استهداف نقطة نارية ومصنع إسمنت لبناء الأنفاق في غزة

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم استهداف نقطة نارية ومنشأة تدريب ومخزن وسائل قتالية ومصنع إسمنت لبناء الأنفاق في غزة.

وكان جيش الاحتلال، أعلن في وقت سابق، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة تجاه إسرائيل، لليوم الثاني على التوالي، مشيرا إلى اعتراض القذيفة الصاروخية من منظومة «القبة الحديدية».