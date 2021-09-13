قوات الاحتلال تعتقل أقارب الأسير «أيهم كممجي».. وتفتش منزله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، أقارب «أيهم كممجي» أحد الأسرى الفلسطينيين الـ6 الذين نجحوا بالفرارمن سجن جلبوع الإسرائيلي، وقالت مصادر محلية لوكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، إن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال داهوا بلدة اليامون الواقعة شمال غربي مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، واعتقلوا الشاب قيصر كممجي، ابن عم الأسير الهارب، وفتشوا منزله، كما داهموا منازل مجاورة وفتشوها.

وأطلقت قوات الاحتلال، قنابل الإنارة خلال عمليات تمشيط واسعة في البلدة، كما اقتحمت قوة عسكرية، بلدة كفردان المجاورة، وداهمت منزل «كممجي»، وحقق الضباط ميدانيا مع عائلته، واعتقلوا شقيقه «عماد»، قبل أن ينسحبوا من المنطقة، كما استولت على هواتف خلوية وفتشت المنزل وعبثت بمحتوياته.

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في بلدتي اليامون ويعبد خلال مواجهات مع الاحتلال

وأصيب عشرات الفلسطينيين، في بلدتي اليامون ويعبد وقرية كفر دان بمحافظة جنين، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدة يعبد وداهمت منزل ذوي الأسير «مناضل إنفيعات»، وقامت باستجواب أسرته.

واندلعت مواجهات في بلدتي اليامون ويعبد وقرية كفر دان، مع قوات الاحتلال، التي اطلقت باتجاه الشبان قنابل الصوت والغاز، ما أدى الى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعمال البحث عن الأسيرين الهاربين مناضل يعقوب نفيعات، وأيهم فؤاد كممجي، فيما كثفت القوات الإسرائيلية، عمليات التمشيط في منطقتي مرج ابن عامر وجنين، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 3 فلسطينيين من محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من محمد رمزي شوكة «20 عاما» من قرية أبو نجيم، ويوسف محمود اللحام «45 عاما» من مخيم الدهيشة، وعز الدين موفق البداونة «33 عاما» من مخيم عايدة.

من جانبه، قال القيادي في حركة «حماس» إسماعيل رضوان، إن قصف الاحتلال لقطاع غزة، فجر اليوم، يدلل على حالة الإرباك والتخبط التي تعيشها «تل أبيب»، ومحاولة للتغطية على فشلها وترميم صورتها المهزوزة بعد عملية سجن جلبوع.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت فجر اليوم الاثنين، غارات على أهداف في قطاع غزة المحاصر، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.